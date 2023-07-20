Не пускают в кино: педофил из Северной Осетии потребовал 17,5 млн рублей за страдания в колонии

Маньяку из Осетии не понравились условия в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осужденному за педофилию Зурабу Елканову из Северной Осетии осталось провести в колонии полгода. Бывший начальник караула пожарной части, которого посадили за 8 эпизодов совращения детей, решил обеспечить себе безбедную старость за счет государства и подал в суд на колонию на 17,5 миллиона рублей. «КП-Северный Кавказ» узнала подробности.

«МОЛЧИ, А ТО УБЬЮ»

В маленьком рабочем поселке Верхний Фиагдон с населением чуть более тысячи человек Елканов более семи лет нагонял страх на местных детей. Как выяснило следствие, в 2006 и 2009 году Елканов у себя дома совершил развратные действия без применения насилия в отношении трех девочек — 7, 8, 14 лет. В 2007 и 2008 году он сделал то же самое с еще двумя девочками в возрасте 7 и 8 лет.

А затем он переключился на мальчиков.

— С начала июня по 22 июля 2012 года Елканов неоднократно совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении 6-летнего мальчика, проживавшего по соседству. При этом угрожал ему убийством, если он кому-нибудь расскажет о произошедшем. Опасаясь угроз, потерпевший никому не рассказывал о случившемся, — рассказали в следкоме Северной Осетии.

В 2013 году — спустя семь лет после первого известного эпизода — Елканову предъявили обвинение и заключили под стражу. Менее чем через год его признали виновным и приговорили к 9 с половиной годам лишения свободы.

— Приговором суда Елканову назначено наказание в виде 9,6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, из них первые 3 года с отбыванием в тюрьме, а после освобождения 1,5 года ограничения свободы, — говорится в сообщении правоохранителей от 2014 года.

НЕ ПЯТИЗВЕЗДОЧНАЯ КОЛОНИЯ

Сейчас Зурабу Елканову уже почти 60. Из колонии он уже вышел и придумал, как неплохо подзаработать, чтобы доживать свой век в достатке.

В 2022 году мужчина подал иск на администрацию ИК-11, Федеральную службу исполнения наказания и Минфин России. Заключенный пожаловался на «бесчеловечные и унижающие человеческое достоинство страдания», которые ему приходится испытывать по вине сокамерников.

Корреспондент «Комсомолки» выяснил, что именно не устраивает Елканова в жизни за решеткой. Он утверждает, что ему не дают сидеть за одним столом с осужденными общей массы, принуждают кипятить чайник в умывальнике возле туалета, запрещают входить в комнату воспитательной работы для просмотра телевизора.

Кроме того, осужденный пожаловался, что сокамерники обязывают его безоговорочно и бесплатно выполнять всю грязную работу в отряде, не пускают в клуб для просмотра фильмов и концертов и принуждают хранить продукты в бачке унитаза.

Эти и другие менее значительные претензии Елканов предъявляет сокамерникам и отмечает, что руководство колонии не сделало ничего, чтобы помешать жестокому обращению. У сидящего за педофилию мужчины есть вопросы и к администрации — якобы, его пять лет отказывались трудоустроить официально, а затем не давали положенный по Трудовому кодексу отпуск.

МИЛЛИОНЫ ЗА «ДИСКРИМИНАЦИЮ»

Жалобами в иске Елканов не ограничился. Осужденный методично подсчитал, сколько, по его мнению, государство задолжало ему за моральный вред.

— Ежедневная дискриминация нематериальных благ подлежит равной компенсации нанесенного вреда за каждые сутки. Российская Федерация в своей правовой позиции, указанной в статье 136 УК РФ, признает размер компенсации от 100 000 до 300 000 рублей. Так как дискриминация являлась ежедневной, но ограничивалось частью прав (нематериальных благ), соответственно, и расчет от средней суммы в 200 000 рублей. Таким образом, за 7 лет и 75 дней количество суток составляет 2630 дней. Соответственно, сумма иска составит 17 528 950 рублей, — заявил «фиагдонский маньяк».

В Борском горсуде Нижегородской области изначально не приняли иск Елканова. Мужчина добился рассмотрения лишь спустя три месяца. Но в апреле 2023 года суд решил — в удовлетворении требований отказать.

По мнению суда, условия, на которые жалуется осетинский педофил — это обычный распорядок жизни в колонии строгого режима. Администрация ИК-11 также утверждает, что никаких жалоб от истца на жестокое обращение не получала.

Но на этом дело не закончилось. Зураб Елканов попытался обжаловать приговор. И буквально на днях апелляционный суд объявил свое решение.

— Суд, установив в ходе подготовки гражданского дела к судебному разбирательству или судебного разбирательства по гражданскому делу, что оно подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, выносит определение о переходе к рассмотрению дела по правилам административного судопроизводства, — говорится в документе.

Теперь иск жителя Осетии, отсидевшего за многократное насилие над детьми, расмотрят в том же Борском суде в качестве административного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Покупал девочек у сутенеров: задержанный в Москве педофил оказался долларовым миллионером

Задержанный в Москве педофил из Дагестана оказался богатым бизнесменом (подробности)

Заманил конфетами и надругался: 43-летнего педофила поймали в КЧР

Подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки задержали в Карачаево-Черкесии (подробности)

«Заманил в кусты конфетами»: пойман извращенец, напавший на 4-летнюю девочку на Ставрополье

Задержан разыскиваемый за развратные действия житель Новопавловска (подробности)