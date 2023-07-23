Ливень снова обрушится на Ставрополье в понедельник и вторник Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одно штормовое предупреждение объявили на Ставрополье. В МЧС предупредили о сильном дожде и шквалистом ветре.

Непогода начнется во второй половине дня в воскресенье, 23 июля, и продлится до конца суток 25 июля, прогнозируют синоптики. Ожидаются сильный дождь, гроза и град. Сообщается и о шквалистом ветре скоростью 20-25 метров в секунду.

В МЧС предупредили, что стихия может затопить низинные местности дождевым стоком. Также из-за плохой видимости и мокрой дороги вероятно увеличение числа ДТП, нарушение работы транспорта.

Спасатели рекомендуют держаться подальше от слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев.

Прогноз погоды в Ставропольском крае на три дня 23, 24, 25 июля 2023

По данным ставропольского Гидрометцентра, дожди начнутся во второй половине воскресенья и усилятся в понедельник и вторник. Температура воздуха при этом останется высокой: днем 23 июля — до +37 градусов, 24 июля — до +31 градуса и 25 июля — до +34 градусов. Ветер преимущественно северо-западный.

Источник: Гидрометцентр Ставрополья

С мая и на протяжении всего лета погода не щадит жителей Ставрополья. Последний раз штормовое предупреждение в крае объявляли лишь четыре дня назад. А в конце июня из-за обильных дождей на реке в Туркменском округе прорвало дамбу.

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