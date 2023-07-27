Угнали катамаран: на третий день поисков в Дагестане нашли тело утонувшего подростка

Одного из трех детей спасти не смогли. Фото: следком Дагестана

Во вторник, 25 июля, трое подростков из Каспийска угнали катамаран с пляжа и отправились в море. Живыми вернулись только двое. Третьего нашли мертвым спустя несколько суток.

По имеющимся данным, ночью трое мальчиков в возрасте от 14 до 16 лет решили взять один из привязанных катамаранов со пляжа без разрешения. Спасательных жилетов на них не было.

В открытом море судно начало тонуть. Крики о помощи услышали местные жители и немедленно побежали на помощь.

Горожане смогли спасти двух подростков. Однако судьба 16-летнего мальчика до недавнего времени оставалась неизвестной.

Спасатели и добровольцы искали ребенка два дня без остановки, в том числе и по ночам. На третий день в МВД Дагестана сообщили печальную новость.

— Тело утонувшего накануне в Каспийске 16-летнего подростка найдено… Проводите беседы с детьми, говорите им и об опасностях. Говорите им о том, как они ценны для и вас и что боль потери пережить не готовы, — прокомментировали трагедию в полиции.

Еще накануне следком Дагестана начал доследственную проверку по факту несчастного случая.

— В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заявили в ведомстве.

На Ставрополье похожая трагедия произошла в начале июля. Мальчики решили переплыть пруд и начали тонуть. Одного из них — 13-летнего подростка — спасти не удалось.

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