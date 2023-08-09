Султан Лагучев женился на девушке из Карачаево-Черкесии. Фото: соцсети Фото: Иветта АВРААМОВА

Звезда «кавказского шансона» Султан Лагучев отныне не завидный холостяк. Автор хита «Горький вкус» — только клип на YouTube собрал 221 млн просмотров — женился в родной Карачаево-Черкесии. Слух прошел по социальным сетям. Концертный директор артиста в разговоре с «Комсомольской правдой на Северном Кавказе» не опровергла и не подтвердила его:

— Личную жизнь артиста я не комментирую, — вежливо ответила нам Виктория.

Фото: из личного архива Султана Лагучева

После собственного «расследования» нам-таки удалось выяснить все наверняка. И даже увидеть, как прошла свадьба Лагучева, лицезреть ее необыкновенный колорит, восхититься кавказскими традициями и заметить среди гостей звезд.

Как прошла свадьба Султана Лагучева

В своих социальных сетях Лагучев не опубликовал ни одного фото или видео со свадьбы. За него это сделали артисты свадебного ансамбля «Нур», а также его друг по жизни и по сцене Ислам Итляшев. Избранницей оказалась жительница КЧР Альбина. Загадочная девушка, облаченная в серый сверкающий наряд, появилась на кадрах в социальных сетях танцоров.

Фото: ансамбль "Нур".

Вся свадьба была выдержана по всем кавказским канонам. Девушку, как и полагается, украли из дома друзья жениха, среди которых был певец Ислам Итляшев. Они привезли ее на черной дорогой иномарке в дом жениха, где и проходило основное торжество.

Фото: из личного архива Султана Лагучева

Фото и видео со свадьбы Султана Лагучева

Во дворе дома установили небольшую сцену, украшенную живыми цветами. Везде были развешаны светодиодные ленты, а на импровизированном танцполе сиял диско-шар.

Зайдя во двор, друзья жениха стали разбрасывать у порога дома деньги. Итляшев не поскупился и с легкой руки раскинул детям пачку пятитысячных купюр. После этого невесту к дому проводили танцоры. Она, опустив взгляд в землю, стояла посреди хоровода артистов.

Фото: ансамбль "Нур".

Все торжество сопровождалось свистом, выстрелами, а также танцами под лезгинку. Не обошлось без песен коллеги по цеху Ислама. Он исполнил несколько хитов из своего репертуара.

Фото: ансамбль "Нур".

Ранее женские сердца трепетали от новости о поисках избранницы для завидного жениха. Год назад покоритель ТОП чартов заявил о желании жениться на фанатке. Тогда он перечислил качества, которыми должна обладать девушка, чтобы претендовать на статус его законной супруги. Он хотел видеть перед собой порядочную и покорную хранительницу очага.

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