После гибели детей-велосипедистов под Пятигорском задержали тренера

Фото: пресс-служба региональной прокуратуры

Правоохранители и следователи продолжают расследовать обстоятельства гибели трех малолетних велосипедистов на трассе под Пятигорском. Вслед за водителем, врезавшимся в детей 11–13 лет, задержали и тренера, которая должна была следить за малолетними.

Напомним, обстоятельства трагедии. Дети из Предгорного округа ехали с краевого первенства по маунтинбайку. Домой через оживленную трассу под Пятигорском юные спортсмены решили поехать своим ходом на велосипедах.

Тренер МБУ ДОСШ № 4 должна была следить за своими подопечными. Однако поехала в машине впереди колонны. Это нарушало правило безопасности детей.

— Пятигорска допустила осуществление тренировочного процесса учащихся школы на скоростной автомобильной трассе. На участке дороги Р-217 «Обход Пятигорска» трое малолетних детей-спортсменов на велосипедах погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, — утверждают пресс-службе регионального следкома.

Все было хорошо, до момента, как 33-летний водитель «ГАЗели» не врезался в подростков, не выдержав дистанцию. Мужчина неосторожным нажатием на педаль газа превратил ребят и их железных коней в груду металла. От полученных травм все трое скончались на месте.

Сейчас следователи устанавливают все детали происшествия и степень ответственности виноватых. К ответу привлекли того самого водителя грузовой машины и тренершу. В отношении последней возбуждено дело по статье «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть». Ей грозит до 10 лет заключения.

Многие жители Ставрополья отметили схожесть трагедии с той, что случилась два года назад на трассе в Грачевском округе. Тогда грузовик раздавил микроавтобус с группой юных баскетболисток из Волгограда. Тот день унес жизни пяти девочек.