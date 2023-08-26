«Никакие слова не вернут детей»: семьи простились с погибшими в ДТП под Пятигорском велосипедистами

Мемориал в память о погибших детях возле спортшколы

На этой неделе на Ставрополье трагически оборвалась жизнь трех маленьких спортсменов. Велосипедисты 11-13 лет погибли в страшном ДТП на трассе под Пятигорском. Пока следователи выясняют, кто виноват, семьи провожают детей в последний путь.

(имена детей изменены)

Ученики детской спортивной школы №4 отправились в Ставрополь, чтобы 20 августа выступить в первенстве края по маунтинбайку (внедорожные гонки на горных велосипедах). Дети преодолели более 24 км по пересеченной местности, заняли призовые места и гордо везли домой медали.

Вечером 23 августа до дома было совсем близко. Почему-то тренер позволила детям ехать по трассе на велосипедах, а сама вела путь впереди на авто.

Около 16:30 на 3 километре дороги «Обход города Пятигорска» водитель грузовика не выдержал дистанцию и на полной скорости влетел в юных велосипедистов. Все трое скончались на месте.

Тренера задержали на следующий же день. Следователи выясняют причины и обстоятельства, власти обещают наказать виновных по всей строгости.

Фото с места аварии опубликовали в ГИБДД

Но для близких это слабое утешение. Трем семьям пришлось пережить то, чего боится каждый родитель — похороны собственных детей.

Прощание с юными спортсменами решили не проводить совместно, семьи забрали каждого домой. С маленькой Аней простились 25 августа в Зольском районе (КБР). Сашу похоронили в тот же день в Предгорном округе.

А на следующий день в последний путь проводили Колю из Пятигорска.

— Людей было немного. Собрались только близкие. Учителя и одноклассники пришли. Хоронили всех на разных кладбищах, — рассказала «КП» одна из присутствовавших на прощании.

Трагедия потрясла не только тех, кто знал детей — вместе с семьями горюет весь город. В Пятигорске образовался стихийный мемориал в память о безвременно ушедших маленьких спортсменах.

На следующий день после аварии руководство учреждения выразило соболезнования семьям погибших учеников.

— Вчера произошла страшная трагедия. В ДТП погибли три воспитанника нашей спортшколы. Соболезнования родным и близким погибших. Это тяжёлая потеря. Никакие слова не вернут детей. Скорбим, — заявили в спортшколе.

А рядом опубликованы фотографии с той самой гонки. На них школьники — счастливые, улыбающиеся, беззаботные. Для трех семей они стали последними снимками любимых детей.

Краевой чемпионат по велоспорту 20 августа, на котором выступали дети. Фото: МБУ ДО СШ 4 г. Пятигорска

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