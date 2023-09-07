Убило рабочего строительным краном: мощный ураган в Чечне закончился трагедией

Многочисленные разрушения принес шторм в Грозном. Фото: соцсети Фото: Залина ТАТАРОВА

Накануне вечером непогода устроила погром в Чеченской республике. Шквалистый ветер с градом принес не только разрушения, но и трагедию — из-за ураганного ветра погиб человек.

В Грозном 6 сентября был тот самый случай, когда прогнозы синоптиков не сбылись. В погодных сводках предсказывали сильный дождь и ветер скоростью не более 3 метров в секунду. На деле же — во второй половине дня на часть города обрушился настоящий шторм.

Под порывами ветра деревья обрушились на крыши Фото: СОЦСЕТИ

Сильный ливень попросту затопил дороги. Машины поплыли, а людям пришлось оперативно прятаться в ближайших зданиях.

Ливни затопили улицы в Грозном Фото: СОЦСЕТИ

Но стихия не помешала людям творить добрые дела. Молодой парень заметил в потоках воды на проезжей части маленького котенка.

Посреди стихии парень в Грозном спас котенка. Фото: соцсети Фото: Залина ТАТАРОВА

— Человечность и доброе сердце являются отличительной чертой хорошего человека. И сегодня доброта людей проявилась по-особенному. Парень вылавливает из потока дождевой воды и машин на дороге маленького котёнка. Котенок испуган, но теперь находится в безопасности, — рассказали очевидцы.

Порывы ветра с дождем были настолько сильными, что жители едва могли разглядеть что-либо на несколько метров вперед. Были ли ДТП в это время из-за плохой видимости посреди шторма, не сообщается.

Но машины все равно пострадали. Ветер повалил деревья, срывал рекламные щиты и кровли крыш. Очевидцы засняли машину, припаркованную у одного из домов. Обломки кровли превратили авто в груду железа.

Обломки прибили машину в Грозном во время шторма Фото: СОЦСЕТИ

До 20:00 спасатели республиканского МЧС выезжали на вызовы о разрушениях 21 раз. Но кое-кого спасти, увы, не успели. На глазах студентов госуниверситета на соседней стройке порывы ветра снесли строительный кран. Местные СМИ со ссылкой на минздрав пишут, что на площадке находился рабочий. Сообщается, что он погиб.

— Бригада скорой медицинской помощи, прибывшая на место происшествия, зафиксировала факт смерти человека, который упал с высоты, — цитирует ведомство местная газета.

Прокуратура республики заявила, что проверяет информацию. Надзорники указали, что если гибель рабочего подтвердится, понесут ответственность руководители стройки.

— Во исполнение поручения прокурора республики Арсана Адаева, обусловленного распространяемой в социальных сетях информацией о падении башенного крана на строительной площадке в г. Грозном, организована проверка. По результатам проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц объекта строительства, а также органов государственного контроля (надзора), — сообщили в прокуратуре Чеченской республики.

Жители Грозного отмечают, что стихия разбушевалась в части города, а на остальной территории было спокойно. После шторма сотрудники МЧС распиливают упавшие деревья, демонтируют остатки разрушенных крыш и откачивают воду с улиц.

Страшный ураган повалил стволы деревьев Фото: СОЦСЕТИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поручил специалистам оценить ущерб и ликвидировать последствия урагана.

— Компетентные органы собирают всю информацию о пострадавших и возможных жертвах. Профильные службы приступили к работе в экстренном режиме. Принимаются исчерпывающие меры, чтобы обеспечить оперативное восстановление поврежденных зданий и инфраструктуры, ведется откачка воды с затопленных территорий и расчистка дороги. Людям предоставляется вся необходимая адресная помощь, — написал глава республики.

Стихия затронула и Ставропольский край. В Кировском округе на глазах очевидцев ветер повалил дерево, оно перегородило дорогу. Сотрудники ГИБДД попросили население воздержаться от поездок.

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