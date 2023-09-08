Уложила спать побоями: жестокое обращение с детьми попало на видео в Ингушетии

Воспитательница раздала детям побои перед сном. Фото: архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

В частном детском саду в Ингушетии камера видеонаблюдения засняла, как маленькие дети получают тумаки от воспитательницы за то, что отказываются спать в тихий час. Роликом поделились читатели «КП-Ставрополь».

Воспитанники детсада в Магасе разлеглись по кроватям для обеденного сна. Камера не засняла, чем малыши так разозлили воспитательницу, но женщина в гневе обошла кровати по очереди.

Каждый ребенок, к которому она подошла, получил крики и удары, которые отчетливо слышны даже на некачественной записи. Доносятся и звуки детского плача.

Возмущенные родители потребовали, чтобы на сотрудников садика обратили внимание правоохранители.

— Требуем разобраться и привлечь к ответственности виновниц! Нам мало Самиры? — пишут они, отсылая к истории четырехлетней девочки из Ингушетии, которая погибла от побоев матери и бабушки.

Прокуратура республики отреагировала на жалобы. Надзорники проводят проверку.

— По предварительной информации, в коммерческом дошкольном образовательном учреждении допускалось ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, грубое обращение с детьми со стороны воспитателя, — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что оценят, насколько в садике соблюдаются законы об образовании и о защите прав несовершеннолетних. Также надзорники рассказали «КП», что после инцидента в больницу никто не обращался.

Буквально накануне похожая история прогремела в КЧР. Видео с жестоким «воспитанием» детей в садике распространилось по соцсетям. Родители одного из пострадавших решились обнародовать ролик лишь после того, как их сын покинул садик и пошел в школу.

КСТАТИ

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