Думала мигрень — оказалась опухоль: новообразование с грецкий орех удалили из мозга девушки в Пятигорске

Как ни старалась ставропольчанка заглушить боль таблетками, она возвращалась с новой интенсивностью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Два месяца мучений от мигрени для 29-летней жительницы Пятигорска были серьезным знаком. Оказывается, сильная головная боль может быть предвестником опухоли головного мозга.

Как ни старалась ставропольчанка заглушить боль таблетками, она возвращалась с новой интенсивностью. После МРТ медики нашли внушительное новообразование в правом полушарии мозга.

Опухоль размером 5х8х7 сантиметров уже вызвала отек и дислокацию мозга. Как первую помощь, пациентке сразу назначили противоотечную и противосудорожную терапию. Затем нейрохирурги запланировали операцию.

Фото: Минздрав Ставропольского края

Сложнейшая процедура на головном мозге заняла около пяти часов. Первым делом врачи проложили безопасный «маршрут» до опухоли, а потом ювелирно удалили, применяя нейромикроскоп. У них получилось убрать образование, избежав повреждения прилежащих мозговых структур.

«Мы успешно провели сложнейшую операцию по удалению огромной опухоли мозга, избежав повреждения прилежащих структур. Через сутки в реанимации пациентка уже смогла встать на ноги и самостоятельно себя обслуживать. Ее головная боль окончательно исчезла», — обозначил главный врач ГКБ Пятигорска Инна Антонян.

После вмешательства девушка провела в реанимации сутки. В течение нескольких часов она пришла в сознание. Уже после обеда пациентка смогла встать на ноги.

После реабилитации пятигорчанка смогла забыть о головной боли. Кстати, после анализа оказалось, что опухоль доброкачественная.

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