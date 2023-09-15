Аслан Гагиев проведет остаток своих дней за решеткой Фото: Следственный комитет России

Босс самой безжалостной банды киллеров в России Аслан Гагиев родился в семье осетинов в бедном грузинском селе Болкви, неподалеку от границы с Дагестаном, в 1971 году. — Родился в деревне, пастух, копал огород. Всю жизнь босиком прожил, пока не подрос, — говорил сам Гагиев о своем детстве.

Окончив школу в Грузии, Аслан вместе с семьей переехал в Москву. Там он поступил в Московский инженерно-строительный институт (МИСИ). Но к началу девяностых быстро сообразил, что учеба и честный труд за небольшую зарплату — не для него.

Свою первую банду Джако сформировал еще студентом. Из однокурсников, друзей и земляков из Северной Осетии Гагиев сколотил небольшую группу. Поначалу они занимались мелким рэкетом и вымогательством, что тогда начинало процветать в стране. Сам Гагиев по-деловому называл это «агрессивной экономической деятельностью».

Джако быстро продвигался к верхушкам криминального мира. В 2004 году он начал активно вербовать новых людей, тестировать их, отправлять на первые «задания».

Уже позднее следователи, анализировавшие преступления банды, в один голос называли Гагиева человеком с аналитическим умом и мастером манипуляции. Члены его банды называли себя семьей, а Гагиева считали старшим братом. Молодые парни отказывались от мирной жизни и бросали близких, потому что Джако завлекал их не только легкими деньгами. Новоявленные киллеры были уверены, что они — солдаты, очищающие страну от коррумпированных чиновников и нечистых на руку коммерсантов.

— Он лично убеждал претендента в том, что иначе проблему не решить — надо убивать! И люди шли и делали, словно ягнята на заклании. А после им деваться уже было некуда, — говорил журналистам один из следователей по делу Гагиева.

Вскоре Гагиев уже управлял несколькими группировками в Москве, Московской области и Северной Осетии. По данным следствия, в подчинении Джако орудовали шесть банд, каждой из которых руководил назначенный Гагиевым доверенный человек. Главари получали приказы напрямую от «босса» и друг с другом почти не контактировали. Сам «старший брат» оставался в тени, жил под личиной Сергея Морозова — честного предпринимателя. Долгое время никто и не подозревал, кто на самом деле стоит за серией кровавых убийств.

Но на одном насилии далеко не уедешь, и Гагиев это быстро понял. Кроме киллеров, в его ОПГ появились экономисты, бухгалтеры, программисты и финансисты. Именно они отвечали за то, чтобы деньги и имущество жертв перед их гибелью перешли в руки бандитов.

Первой знаковой жертвой гагиевцев стал председатель правления банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник. 18 декабря 2004 года его похитили прямо на улице. Банкира увезли на базу, раздели, завернули в пленку и пытали несколько часов, вынуждая подписать бумаги и переоформить имущество. Когда Плытник наконец поддался и поставил подписи, его ликвидировали — задушили, обезглавили и сбросили тело в Волгу.

Не менее зверски гагиевцы расправились с владельцем банка «Кредиттраст» Александром Слесаревым и его семьей, а также председателем правления банка «Кутузовский» Олегом Новосельским. Имущество убитых коммерсантов присваивалось подставными лицами, подконтрольными Гагиеву.

В этой бочке нашли годы спустя тело Олега Новосельского Фото: Следственный комитет России

На эти деньги, вспоминают работавшие в те годы оперативники, Гагиев «скупил половину Владикавказа». И почувствовав себя хозяином в республике, стал расправляться с неугодными.

От рук банды Гагиева погибли: мэр Владикавказа Виталий Караев, вице-премьер республиканского правительства Казбек Пагиев, начальник республиканского УБОП Марк Мецаев, заместитель начальника управления уголовного розыска республики Виталий Чельдиев, майор милиции Илья Касрадзе и еще десятки людей.

Ольга Швецова - прокурор, заказавшая банде Гагиева убийство бывшего зятя. Фото: архив прокуратуры РСО-Алания

Джако не забывал и «помогать» друзьям. По личному заказу экс-прокурора Ольги Швецовой в 2012 году бандиты расправились со следователем Александром Леоновым, пытавшимся на тот момент отсудить при разводе у ее беременной сестры 25 млн рублей. Денег за это убийство Гагиев не брал «из уважения» к прокурору. В 2022 году Швецову за организацию убийства осудили на 12 лет.

Сотрясавшие республику столько лет убийства не могли оставаться нераскрытыми без помощи «изнутри». Группировку покрывали ушлые сотрудники правоохранительных органов. Среди них — Рафаэль Галагов, оперативник местного УБОПА, Гиви Слонов из МВД республики и помощник районного прокурора Мурат Габеев. Последний участвовал в том числе в подготовке к покушению на собственных коллег. А Галагов не только покрывал, но и сам участвовал в преступлениях — например, привез киллеров к месту убийства мэра Владикавказа Караева. Галагова в итоге задержали, а Слонов и Габеев ударились в бега. Их объявили в международный розыск, и данных об их поимке нет до сих пор.

Разыскиваемые Гиви Слонов и Мурат Габеев. Фото: ориентировка МВД

Началом конца для банды Гагиева стали внутренние разборки. В основном — из-за денег. Киллеры начали убивать друг друга, а во «внешних» убийствах зверели все больше. Настолько, что криминалисты заметили определенный почерк и начали объединять разрозненные до этого преступления.

Когда следствие уже стало наступать на пятки, бандиты занервничали. Тогда произошло покушение на начальника республиканского УБОПа Марка Мецаева. Киллеры расстреляли его машину у ресторана, но перед смертью раненый подполковник протаранил машину киллеров. Авто перевернулось на бок, и в суматохе киллеры обронили оружие и не успели скрыться. Некоторых из них задержали.

Погибший от рук бандитов правоохранитель Марк Мецаев. Фото: МВД Северной Осетии

Но только после убийства зампреда правительства Северной Осетии Казбека Пагиева следователи услышали имя Аслана Гагиева. К делу подключились лучшие следователи Москвы, постепенно стали задерживать членов банды и помощников Гагиева. А те — охотно давали показания, изобличая других «братьев». В 2013 году, когда правоохранители получили первые показания на самого Джако, тот уже успел уехать из России.

Гагиева искала международная полиция. Фото: INTERPOL

Пути отхода за границу Гагиев готовил заранее, купил недвижимость и бизнес в нескольких странах. В 2014 году его задержали в Вене на вокзале с фальшивым паспортом гражданина Болгарии. До этого, как он сам рассказал, жил в Турции, Сирии и Грузии, а в Австрию приехал, потому что соскучился по детям и хотел повидаться. Детей, кстати, по разным данным у него больше 20 от разных женщин, но точное количество никому не известно.

Еще три года Россия добивалась экстрадиции залившего кровью Осетию и Москву криминального авторитета. Летом 2018 года Гагиева доставили в Москву и предъявили обвинение. Сам он долгое время отказывался давать показания. А суд превратил в цирк: смеялся над следователями перед камерами, хвалился вымышленной свадьбой в СИЗО и разглагольствовал о «роскошных» условиях в камере.

Но собранных к тому моменту следствием доказательств оказалось достаточно. И в 2023 году в истории банды Джако была поставлена жирная точка. 14 сентября Аслана Гагиева приговорили к пожизненному заключению. Но даже последнее заседание в суде он попытался превратить в шоу. «Не надо будет дни считать» — заявил он журналистам после приговора.

Отбывать наказание Гагиев будет в колонии особого режима, в компании самых безнадежных рецидивистов и опасных убийц. «Старший брат», собравший вокруг себя полсотни восхищавшихся им бандитов и отец двух десятков детей, теперь до конца жизни большую часть времени будет проводить в одиночной камере.