Вертолет готов, группировку МЧС усилят: как проходят поиски туристок из Астрахани в горах КЧР

Девушки не вышли в назначенное место. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на наступление темноты, в горах Карачаево-Черкесии продолжаются поиски пропавших туристок. Две группы спасателей сейчас находятся в двух точках заявленного девушками маршрута. Накануне они вышли навстречу друг другу и ищут следы пропавших. Эту ночь обе группы заночуют в горах, а с рассветом снова двинутся на поиски. Утром с середины маршрута выдвинется еще одна группа из четырех человек. Кроме того, спасатели готовятся задействовать вертолет. Но только если позволят погодные условия. А прогноз пока не радужный.

Напомним, 24 апреля две туристки из Астрахани отправились покорять горы в Карачаево-Черкесии. 24-летняя Даша вместе с подругой 23-летней Викой собирались без проводников и гидов добраться к местной достопримечательности – озеру Любви. Оно находится в семи километрах от Архыза в КЧР. Девушек привлекла легенда, что прикосновение к водам этого озера подарит встречу со своей второй половинкой и настоящую любовь. Свой маршрут путешественницы зарегистрировали в МЧС. Маршрут, по словам спасателей, вообще не сложный, это туристический, не альпинистский подъем. А девушки – путешественницы с опытом. Все было спланировано заранее. Но подвела погода.

Даша и Вика были уверены в своих силах. Фото: личный архив

До 4 мая они были на связи с близкими и рассказывали о крутых впечатлениях. А крайний звонок был тревожным: «Мама, у нас непогода, звони в МЧС». После этого связь оборвалась. Свое местонахождения они не успели сообщить.

В управлении МЧС по КЧР сообщили, что накануне там прошел дождь. Дорога стала скользкой, а значит, и опасной. Хотя опытные альпинисты, знающие этот район гор, отмечают, что пространство там открытое, куда не глянь – есть выход к людям. Велика вероятность того, что они просто укрылись переждать непогоду.

Сейчас в поисках девушек участвуют 19 спасателей и четыре единицы техники. Одна из групп сотрудников МЧС России отправилась с начала маршрута девушек. Они осматривают Архызское седло и Марухское ущелье. Другая группа спасателей начала движение с конечной точки заявленного девушками маршрута. Они идут к селу Красный Карачай через перевал Муха.

«На данный момент у нас есть информация от группы, которая вышла со стороны Карачаевского района, что они прошли два перевала, там очень много снега выпало, следов никаких не обнаружено, потому что ночью еще выпал снег 15 – 20 см, следов нет. Но они продолжают движение и будут спускаться в Аксаутское ущелье, в поселок Красный Карачай. Оттуда, с этого ущелья, завтра рано утром с рассветом у нас еще четыре человека выдвинутся с Аксаутского ущелья в Марухское», – сообщили в пресс-службе Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Дзераева.

Та группа, которая идет снизу, с Архыза, уже вышла на Архызское седло, там обследовали все и тоже не нашли никаких следов. Они продолжают движение до следующего перевала Озерный Архызский. И там та же самая ситуация: маршрут затрудняет большое количество снега и особенности горного рельефа местности. Они продолжат движение до ночи, там заночуют и с рассветом так же выдвинутся в своем направлении.

По прогнозу, этой ночью в горах ожидается умеренный дождь с мокрым снегом. Учитывая погодные условия и тот факт, что туристки могли выйти на маршрут с минимальным количеством снаряжения, в МЧС планируют к утру увеличить количество поисковиков и задействовать авиацию.

«С наступлением светлого времени суток усилится группировка спасателей для обследования района Аксаутского ущелья. В готовности к вылету вертолет Ми-8 МЧС России, если позволят погодные условия», – рассказали в МЧС по КЧР.

Спасатели в КЧР готовят вертолет для поисков пропавших в горах туристок

