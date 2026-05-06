На поиски двух туристок привлекли вертолет Ми-8 МЧС России. Фото: МЧС Дагестана

На поиски пропавших в горах КЧР туристок из Астрахани отправили вертолет Ми-8 МЧС России. На борту находится несколько сотрудников поисково-спасательного отряда.

Спасатели в КЧР готовят вертолет для поисков пропавших в горах туристок

Сообщается, что воздушное судно обследует основную часть маршрута, а также районы перевала Муха, Архызское седло и Аксаутское ущелье. На земле спасатели тоже продолжают работы – группировка обследует районы, которые девушки заявили в регистрационных карточках. В операции участвуют более 30 сотрудников чрезвычайного ведомства и девять единиц техники.

В МЧС республики сообщили, что количество поисковиков увеличили из-за того, что дожди в районе пропажи девушек продолжаются, а должного снаряжения у туристок, вероятнее всего, нет. Более того, в горах выше 2000 метров в КЧР существует лавинная опасность.

Поиски 24-летней Даши и 23-летней Вики, вышедших на маршрут без проводников и гидов, осложняются снегом и особенностями горного рельефа. Накануне, 5 мая, спасатели искали девушек весь день. Удалось обследовать около 35 километров местности, но обнаружить туристок так и не получилось. Корреспондент «КП-Северный Кавказ» пообщалась с альпинистами со Ставрополья, и те уверены: бить тревогу пока рано. Вика и Даша могли просто укрыться от непогоды на дневку.

Напомним, молодые выпускницы медицинского Астраханского колледжа вышли на маршрут 24 апреля и планировали вернуться до 4 мая. Девушки узнали о поверье, в котором говорится, что в Архызе есть не простое озеро Любви – оно якобы помогает найти свою вторую половинку.

Последний раз девушки выходили на связь 4 мая. Фото: соцсети

В июне 2024 года Вика уже проходила маршрут и знала все тонкости, поэтому когда она с подругой решила пройти этот путь, никаких трудностей не возникло. Девушки зарегистрировались, зарядили телефоны и даже вели дневник путешественников в своих соцсетях.

В последнем разговоре с мамой 4 мая Вика сказала, что на них обрушилась непогода, и попросила срочно позвонить в МЧС, но связь оборвалась, и девушка не успела сообщить их координаты.

Поиски девушек продолжаются уже вторые сутки. Мама Вики рассказала, что помимо МЧС семья хочет привлечь сотрудников поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Искали любовь и загадочно исчезли: в горах КЧР ищут пропавших туристок из Астрахани

"Мама, мы застряли, звони в МЧС": последние слова туристок, которые пропали по пути к озеру Любви в Карачаево-Черкесии

Вертолет готов, группировку МЧС усилят: как проходят поиски туристок из Астрахани в горах КЧР

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru