«Хороший друг и особенный боец»: Трамп вспомнил Хабиба Нурмагомедова во время встречи с бойцами UFC в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Америки во время встречи с бойцами UFC в Белом доме вспомнил бывшего обладателя чемпионского титула в легком весе из Дагестана Хабиба Нурмагомедова. Дональд Трамп назвал российского спортсмена другом и особенным бойцом:

«Очень хороший друг и очень особенный боец, которого я знаю. Хабиб провел 29 боев и, кажется, выиграл 29 боев. У него был сложный бой с этим парнем [Джастином Гейджи – Прим.]. Тот еще бой».

Джастин Гейджи, которого упоминал президент США, присутствовал на встрече в Белом доме. Поединок с ним был одним из самых ожидаемых и ярких в карьере Нурмагомедова – после победы он рухнул на настил и почти минуту плакал навзрыд, осознавая, что исполнил мечту своего отца и по совместительству первого тренера – стал абсолютным чемпионом.

Этот бой стал для Нурмагомедова последним в профессиональном спорте. Он завершил карьеру осенью 2020 года. По словам бойца, продолжать борьбу без отца (в июле 2020 года Абдулманап Нурмагомедов скончался от пневмонии) он не мог.

В 2022 году Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы UFC. А в 2024 Трамп встречался с бойцом лично на одном из турниров – между ними завязался диалог, и президент США назвал его своим любимым бойцом. Спустя два года, как видно, ничего не поменялось.

Напомним, Нурмагомедов стал первым российским обладателем чемпионского пояса UFC. Случилось это в 2018 году после победы над американцем Элом Яквинтой. Ранее пояс чемпиона в легком весе принадлежал ирландцу Конору Макгрегору.

danil.yurkov@phkp.ru