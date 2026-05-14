«Школьная весна» перекроет центр Ставрополя до 20 мая 2026 года: список улиц, даты и звёздные гости

На время проведения масштабного фестиваля центр города бузет закрыт. Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Уже завтра, 15 мая, Ставрополь превратится в главную творческую сцену страны. Здесь в четвертый раз стартует фестиваль «Российская школьная весна» - грандиозный праздник детского и юношеского творчества. Масштабное мероприятие, традиционно собирающее тысячи участников и зрителей, пройдет в центре краевой столицы, на площади Ленина. В связи с этим центр города на неделю перекроют для обеспечения безопасности.

«Российская школьная весна» - это фестиваль непрофессионального детского творчества для ребят от 12 до 18 лет. В этом году он побил рекорд - собрал 1800 участников со всей страны. Они будут соревноваться в семи направлениях: вокал, инструментальная музыка, танец, театр, оригинальный жанр, медиа и мода. Также есть спецноминации - «Малая Родина Первых» и «КВН. Дети».

Сама церемония открытия пройдёт 15 мая на площади Ленина. Активности начнутся уже в 18:00, а официальный старт - в 18:30 по московскому времени. Для тех, кто не сможет прийти, организуют онлайн-трансляцию на сайте «КП-Северный Кавказ».

Организаторы обещают: «Будет громко, красиво и по-весеннему!». На сцену выйдут такие звезды как рэпер L’One (Леван Горозия), MONA (Дарья Кустовская) - автор хитов для Zivert, МОТа, Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова, которая теперь сама зажигает со сцены. Также перед ставропольцами и гостями выступит NANSI & SIDOROV — семейный дуэт Анастасии Белявской и Олега Сидорова, покоривший телепроекты и соцсети каверами и мэшапами.

Рэпер L’One выступит в Ставрополе на "Школьной весне". Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Для безопасности 1800 юных участников из 89 регионов и тысяч зрителей движение остановят на нескольких ключевых улицах. Ограничения начнут действовать с 23:00 14 мая и продлятся до конца суток 20 мая.

На всё время фестиваля (с 23:00 14 мая до 24:00 20 мая) перекроют:

· улицу М. Морозова (от Артема до Маршала Жукова);

· улицу Маршала Жукова (от Ленина до М. Морозова).

Каждый вечер с 17:00 до 23:00 (15–20 мая) движение ограничат на большом кольце улиц:

· Дзержинского (от Пушкина до проспекта Октябрьской Революции);

· Артема (от Ленина до Дзержинского);

· М. Морозова (от Пушкина до Артема);

· Кавалерийской (от Дачной до Дзержинского);

· проспекте Октябрьской Революции (от Дзержинского до Советской);

· проспекте Карла Маркса (от Голенева до Октябрьской Революции);

· Суворова (от Советской до Ставропольской), а также на улицах Советской и Булкина.

Кроме того, с 15 мая (с самого утра) и до 19 часов 20 мая закроют переулок Зоотехнический от улицы Ленина и парковку по самой Ленина (от Зоотехнического до Ломоносова) на прилегающей территории со стороны Дворца культуры и спорта.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru