Размыло и завалило так, что ремонт займет месяц: из-за критических разрушений в Дагестане закрыли важную автодорогу

Затяжные ливни в Дагестане продолжают бить по инфраструктуре региона. На этот раз пострадала трасса «Урма – Губден». Она соединяет горные Левашинский и Карабудахкентский районы с Махачкалой и имеет важное социально-экономическое значение – это один из основных маршрутов транспортно-логистического комплекса региона. Всего полгода назад здесь прошла масштабная реконструкция. Теперь дорога вновь нуждается в ремонте. По предварительным прогнозам, он займет около месяца.

«На участке между 13-м и 16-м километрами после ливней произошли критические разрушения. Размыло водопропускные трубы глубокого заложения, образовались овраги глубиной 5-10 метров, разрушены полки дороги, а также откосы и дорожная одежда (многослойная конструкция, воспринимающая нагрузку от транспорта и передающая ее на грунт – прим.). Помимо этого произошли многочисленные обвалы скальных пород. Их общий объем превысил 24 тысяч кубических метров», – перечислили в пресс-службе Дагестанавтодора.

На место ЧП сразу выехали две аварийно-восстановительные бригады. Механизаторы и дорожные рабочие расчищают завалы, восстанавливают трубы и постепенно проводят обратную отсыпку грунта. Чтобы в дальнейшем избежать разрушений и просадок, нужно ждать послойного уплотнения. Ориентировочные сроки окончания работ – вторая половина июня 2026 года.

На этот период времени движение временно будет осуществляется по трассам Махачкала – Буйнакск – Леваши – Гуниб и Манас – Сергокала – Первомайское с выходом на дорогу Леваши – Сергокала.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что в Кабардино-Балкарии смыло мост. От цивилизации оказались отрезанными сто домов, в которых проживают около 500 человек.