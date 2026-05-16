Новоселы обожают своих помощников. Фото: зоопарк Нальчика

Количество посетителей зоопарка в Нальчике выросло в разы. И дело тут не в теплой погоде, которая установилась в регионе. Гости и жители столицы Кабардино-Балкарии хотят увидеть и даже потрогать новых очаровательных обитателей – медвежат, переехавших из Мариуполя.

Пока что малыши безопасны для окружающих. Фото: зоопарк Нальчика

Пока что контактировать с ними безопасно. Хотя, заигравшись, малыши оставляют зубами следы на руках и ногах смотрителя Алексея Прокусова, заменившего им маму. Он воспитывает «сына» и «дочку» (имен у медвежат пока нет), водит на прогулки, кормит из бутылочек.

Малыши получают шестиразовое питание. Фото: зоопарк Нальчика

Основу рациона (едят медвежата шесть раз в день!) составляет каша, молочная смесь, творожок, йогурт, но маленьким хищниках уже дают пробовать фарш. У них как раз подходящий возраст для перехода на твердую пищу – 19 мая мишкам исполнится 4 месяца. Примерно в полгода они переедут в просторный большой вольер.

Будущие грозные хищники пока не могут без помощи даже на дерево залезть. Фото: зоопарк Нальчика

Сотрудники нальчикского зоопарка говорят, что создали для медвежат утопию. У них есть игровые уголки, широкие пространства для беготни, уютные зоны для кормления, деревья, чтобы по ним лазить и точить когти, и даже бассейн для веселых игр – все продумано, чтобы они росли здоровыми и счастливыми.

От мишек в восторге и дети, и взрослые. Фото: зоопарк Нальчика

Тем временем, вся страна продолжает следить за судьбой медведицы Дыньки и ее нового друга – кавказкой овчарки Арбузика. Малышку размером чуть больше тапка нашли в Северной Осетии. Сначала браконьеры убили ее мать, а потом наигрались с детенышем и выбросили на улицу. На холоде Дынька двое суток кричала человеческим голосом. Увидев своего спасителя, она бросилась за ним и чуть не утонула в ледяной реке. Произошедшее на ней сильно отразилось. Теперь медведица не переносит одиночества. Как только Арбузик пропадает из поля зрения, она начинает реветь.

