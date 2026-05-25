«Я приехала обманывать людей»: гадалка из Подмосковья выманила у жительницы Ставрополя ценности почти на 10 млн рублей

Обычная просьба показать дорогу до почты обернулась для семьи из Ставрополя потерей почти 10 млн рублей. Девушка поверила незнакомке, которая убедила ее в страшной порче, грозящей семье. В итоге деньги, золото и валюта оказались у лжецелительницы, а сама история закончилась уголовным делом и арестом.

В отдел полиции обратился 55-летний житель Ставрополя. Он рассказал, что его 19-летняя дочь стала жертвой мошенницы.

Все началось прямо на улице. Ставропольчанка встретила незнакомую женщину, которая попросила подсказать дорогу до почты. Разговор быстро перешел в странное русло – собеседница начала рассказывать факты о жизни девушки, и те показались ей слишком точными, чтобы быть случайностью.

Чтобы окончательно войти в доверие, женщина показала заранее подготовленную монету. При соприкосновении с кожей металл менял цвет с светлого на темный. Этот нехитрый трюк мошенница выдала за доказательство своих паранормальных способностей.

После выяснилось, что на семью пострадавшей якобы наложена порча, а ее матери грозит смертельная опасность. Но, как уверяла аферистка, проблему можно гарантированно решить специальным обрядом очищения. Для этого нужно было собрать все ценности, которые хранятся дома.

На следующий день девушка передала ей миллион рублей, почти пять млн рублей в иностранной валюте (60 тысяч долларов США) и золотые украшения стоимостью около четырех млн рублей.

Мошенница велела завернуть имущество в платок и закопать на кладбище, пообещав вернуть деньги и драгоценности уже после ритуала. Но никакого чуда не произошло. Когда «целительница» перестала выходить на связь, девушка рассказала обо всем отцу. Тогда семья и обратилась в полицию.

После аферы женщина попыталась скрыться. Она выбросила мобильный телефон и отправилась на железнодорожный вокзал, рассчитывая уехать из города.

«Сумма ущерба составила более 10 млн рублей», – рассказали в ГУ МВД России по СК.

Оперативники уголовного розыска быстро вышли на подозреваемую. Ею оказалась 43-летняя жительница Московской области, ранее судимая за похожие преступления в других регионах.

Из Подмосковья в Ставрополь она приехала не на отдых и не по делам. Как позже сама мошенница призналась на допросе, цель была одна – искать доверчивых людей и выманивать у них деньги.

«Я приехала в Ставрополь обманывать людей. Я поймала девочку, сказала, что у нее порча и на следующий день она принесла мне деньги и золото. Раскаиваюсь, прошу простить», – заявила подозреваемая на допросе.

Ленинский районный суд Ставрополя рассмотрел ходатайство следствия и отправил обвиняемую под стражу. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Постановление суда пока не вступило в законную силу.

«Исследовав представленные материалы, суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц, то есть до 19 июня», – добавили в пресс-службе судов Ставрополья.

Это не первое подобное происшествие с участием доверчивых жителей Ставрополья. Ранее жительница Предгорного округа «очистила ауру» за 1,6 млн рублей. Уверяя, что снимает с нее порчу, «колдунья» выманила у нее деньги и золото, а затем отправилась «по святым местам» за счет доверчивой клиентки.

