Такой необычный подарок ребята сделали в преддверии праздника Курбан-байрам. Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

Накануне в школах Северного Кавказа, как и по всей России, прошли линейки, посвященные празднику последнего звонка. Этот день стал особенно значимым для десятков тысяч выпускников. Ребята в последний раз танцевали школьный вальс, прощались с одноклассниками и поздравляли своих педагогов. Больше всех отличились ученики одной из школ Каспийска. Выпускники подарили классному руководителю живого барашка.

Такой необычный оригинальный подарок ребята сделали в преддверии праздника Курбан-байрам. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что на барашка даже надели праздничные красные ленты. Педагог остался доволен – даже сфотографировался с животным.

Видео: соцсети Выпускники в Каспийске подарили классному руководителю барашка

Пользователи сразу стали писать сотни комментариев под постом с этой новостью в телеграм-каналах. Люди ребят похвалили, а вот барашку посочувствовали – судьба его ждет незавидная:

«Такие молодцы! Оригинально! И даже лучше любого вальса»;

«Вау! Учитель теперь пустит на шашлыки»;

«Подарка лучше мы сегодня не увидим».

Напомним, в Дагестане в связи с празднованием Курбан-байрама (по-арабски – Ид аль-Адха, что в переводе «праздник жертвоприношения») 27, 28 и 29 мая официально объявлены нерабочими днями. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Магомед Рамазанов.

Согласно традиции, в день праздника и в последующие три дня мусульмане по возможности приносят жертву. Мясо делят на три части: одну оставляют себе, второй угощают родственников, третью раздают бедным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

100 млн рублей нуждающимся и тысячи бесплатных баранов: как на Северном Кавказе встречают Курбан-байрам

Пять дней отдыха: Дагестан объявил выходные на Курбан-байрам

Курбан-байрам 2026 на Северном Кавказе: полный гайд по выходным и традициям

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru