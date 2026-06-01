Ветеринары озвучили страшный диагноз Тамилы. Фото: стоп-кадр видео парка львов «Земля прайда»

Спасенная от жестоких бизнесменов из Чечни львица Тамила могла бы радоваться и играть, как другие детеныши диких кошек в ее возрасте. Вместо этого сначала она была вынуждена работать живым реквизитом для развлечения туристов, потом – проходила долгое лечение в реанимации из-за серьезнейших заболевание.

Только сейчас ее состояние стабилизировалось: огромные пролежни зашиты, переломы лап срослись, лейкемия и пневмония уже не так сильно беспокоят. Казалось бы: можно начинать нормальную львиную жизнь. Но не тут-то было. Только спустя месяц после спасения стало ясно, что Тамила совсем ничего не видит.

Встревоженные кураторы отправили львицу к ветеринару-офтальмологу, который не смог их успокоить:

«Офтальмолог проверяет реакцию на различные световые раздражители, глазное дно, наличие катаракты. На первом же осмотре было выявлено, что у Тамилы катаракта на обоих глазах».

Тамиле проверили зрение и отправили на КТ и МРТ. Фото: стоп-кадр видео парка львов «Земля прайда»

Как рассказали в парке львов «Земля прайда», сейчас отправить Тамилу на операцию нельзя – катаракта пока незрелая. Как только она вызреет, львице потребуется удаление хрусталиков. В таком случае ей можно будет вернуть зрение – при лечении катаракты крупных кошек используют ту же технологию, что и для человека. На место пораженного болезнью элемента ставят искусственную линзу.

Но самую страшную новость озвучил не офтальмолог. После обследования глаз Тамилу отправили на КТ и МРТ. Провести такие исследования для львов нелегко: под наркозом ей установили датчики, установили специальную трубку в трахею и укрыли (львы в таком состоянии не могут самостоятельно поддерживать температуру тела). Полученные результаты прозвучали как приговор: у маленькой львицы обнаружили поражение головного мозга.

«Причиной этого может быть травма, перенесенная инфекция или ужасно скудное питание в прошлом. Также по осмотру невролога был выявлен неврологический дефицит, нарушение координации, нарушение реакции на раздражители и серьезные проблемы со зрением и слухом», – рассказали волонтеры.

Давать прогнозы при таком диагнозе почти невозможно. Неизвестно, изменится ли когда-либо ее состояние. Из-за такого набора заболеваний львица никогда не сможет жить среди других львов – вирусная лейкемия для кошачьих очень заразна, а поражения мозга и слепота делают невозможным контакт даже с такими же зараженными животными. Тем не менее, ей пообещали обеспечивать необходимую поддерживающую терапию, чтобы организм Тамилы имел все условия для восстановления.

