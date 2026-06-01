Мишкам очень нравится на новом месте. Фото: стоп-кадр видео зоопарка Нальчика

Бурые медвежата, меньше месяца назад поселившиеся в зоопарке Нальчика, сразу стали любимчиками публики. Период адаптации у них прошел очень быстро. Они попали сюда не из дикой природы, поэтому не боятся людей, охотно идут на контакт со смотрителями и подходят максимально близко к решетке вольера, чтобы показать себя во всей красоте.

Парочка охотно позирует посетителям. Фото: natalisultanova_art/зоопарк Нальчика

Раньше мишки жили в парке дикой природы в Мариуполе. Они появились на свет в 2026 году, на Крещение.

Новоселы обожают своих помощников. Фото: стоп-кадр видео зоопарка Нальчика

«Их родители, Потап и Настя, мои первые медведи. Каждый год в январе приносят потомство. Сейчас у нас восемь медведей, новых девать просто некуда. Вот и дарю их по всей стране – в цирки, зоопарки. Они не дикари, хорошие, понятливые. В детстве Потап даже спал со мной рядом, еду брал из рук, он почти домашний. Медвежата тоже перенимают эти привычки», – рассказал директор зоопарка Савелий Вашура.

Медвежата совершенно не боятся людей. Фото: стоп-кадр видео зоопарка Нальчика

Расставаться с очаровательными малышами, конечно, не хотелось, но переезд был просто необходим – в Мариуполе нет нужных условий.

Малыши получают шестиразовое питание. Фото: зоопарк Нальчика

В Нальчике же медвежат ждал не вольер, а утопия: мостик, горка, качели, личный бассейн в тени деревьев и много-много места для активных игр. Любят косолапые проводить время не только друг с другом. Недавно у мишек наконец-то появились клички – Маша и Миша. Услышав свои имена, брат с сестрой бегут навстречу, пытаются залезть по ноге и устраивают шуточную борьбу со смотрителями.

Малыши получают шестиразовое питание. Фото: зоопарк Нальчика

Тем временем, не у всех косолапых на Кавказе судьба складывается столь благополучно. В Дагестане второй год неравнодушные люди пытаются спасти животных, пострадавших от рук недобросовестных владельцев подпольного центра в селе Рукель. «КП-Северный Кавказ» узнала судьбу оставшихся зверей, которые до сих пор ждут помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из замученных малышей в мощных хищников: как живут спасенные на Северном Кавказе львята и медвежата. Вопреки печальным прогнозам, Груше, Дыньке, Назиру, Нуге, Симбе, Алану и Нале помогали всем миром – и это было не зря.