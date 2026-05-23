Осторожно: счастье Дыньки и Арбузика заразительно! Фото: «Земля прайда»

Одни люди их чуть не загубили, а другие подарили второй шанс на счастливую жизнь. «КП-Северный Кавказ» рассказывает удивительные истории львят и медвежат, спасенных в регионе.

Нуга

Жизнь медведицы висела на волоске. Сначала люди убили ее маму, потом братика, с которым они вместе искали пропитание в одном из сел Кабардино-Балкарии.

Пока мишки были поменьше, их относили в лес в надежде, что они там и останутся. Но настойчивая парочка каждый раз возвращалась, чтобы найти что-то вкусное на помойке или утащить курочку. Во время очередного «налета» более бойкого мальчика застрелили.

Из самой пугливой Нуга выросла в самую деловую. Фото: «Земля прайда»

Его сестренка убежала, но через сутки по привычке вновь вышла к людям. Один из местных жителей пожалел ее и временно поселил в конюшне. Односельчане сразу дали понять, что такому соседству они не рады. Приютить малышку согласился парк «Земля Прайда». Дорога туда заняла 20 часов.

Медведица была очень ослабленной и смотрела на людей со страхом. Но уже через пару месяцев волонтеры рассказали, что Нуга – это самая энергичная медвежья девочка, готовая играть и бегать круглосуточно.

Груша

Пожалуй, самая сложная подопечная парка. Ее нашли туристы в Северной Осетии в плачевном состоянии. В дикой природе она бы не выжила, но и дорогу организм мог бы не перенести, не говоря уже о наркозе.

Развернулась настоящая межрегиональная операция. Малышку сумели довезли до московских специалистов. Они были поражены – девочка весила в пять раз меньше нормы! Количество повреждений и анализы говорили, что шансов нет. И каждый раз волонтеры и ветеринары удивлялись: «Знатно же она цепляется за жизнь!»

Шансов не было никаких, но Груша слишком хотела жить. Фото: «Земля прайда»

После ампутации восстановление шло медленно и без прогнозов. Малышка (ей даже не решались дать имя) долго лежала и почти не ела. Первой твердой пищей, к которой она проявила интерес, стала груша. Так ее и на радостях и назвали.

Груша долго привыкала к новой трехлапой жизни. Впервые поиграть с сородичами она осмелилась только через два года. Медведица по-прежнему осторожничает, но теперь проводит с друзьями гораздо больше времени.

Назир

Малыша держали в кальянной в Чечне для развлечения публики. Из-за дыма, шума, неправильного питания (ему давали детскую смесь на коровьем молоке, что губительно для хищников) львенок почти оглох и ослеп.

К ветеринарам он попал в возрасте четырех месяцев в плачевном состоянии – переломы передних лап, целый букет заболеваний почек, крови, пищеварительной системы.

Назир все время скулил от боли, с трудом воспринимал пищу и не мог уснуть, если не держал в лапах руку своего любимого волонтера Нины. Появилась догадка, что у львенка проблемы со зрением. Увы, так и оказалось.

Назир гораздо меньше своих ровесников, но чувствует себя уверенно. Фото: «Земля прайда»

Врачи сделали все, что могли. Видеть так, как другие здоровые львы, он никогда не сможет, но это не помешало ему стать полноценным членом прайда.

«Назир хоть и маленький, но всех держит под контролем», – говорят сотрудники парка.

В могучем красавце сейчас сложно узнать замученного кроху. О прошлой жизни напоминает темное пятно на носу, оставшееся после большой раны.

Симба/Ромео

Полуторагодовалого льва, охраняющего частный дом вместо собаки, обнаружили у жителя хутора Красночервонный на Ставрополье. В отличие от других историй, в этой хищник хоть и жил в слишком маленьком вольере, но был ухоженным. Хозяин необычного питомца пояснил, что Симбу совсем еще малышом ему подарили друзья.

По закону льва изъяли (на это был целый ряд причин), а его владельца оштрафовали. Симба переехал в зоопарк Севастополя, где ему выделили просторную жилплощадь и дали новое имя Ромео.

Симба стал Ромео и получил новый просторный дом. Фото: Росприроднадзор по СКФО/«Парки столицы»

К смотрителям он привык быстро (еще бы – они дают ему по 9 кг говядины в день, а еще мясо птицы, творог, яйца и другие вкусняшки), а вот к соседям долго относился настороженно.

Вой волков, блеяние козочек, шумная перекличка пернатых – все это было в новинку для выросшего среди людей Симбы/Ромео. Через несколько месяцев он успокоился и даже стал проявлять интерес к живущей через ограду львице.

Алан и Нала

Животных около трех лет незаконно держал у себя житель Северной Осетии. Когда мужчина узнал, что хищников изымут, из принципа перестал их кормить: «Раз они теперь государственные, то пусть государство о них и заботится». Паре оперативно нашли новый дом, ее принял волгоградский зооцентр «Дино».

Специалисты были поражены: косоглазие, слишком короткие лапы, признаки перенесенного рахита и кровосмешения... Налу решили стерилизовать, чтобы избежать дальнейшего распространения дефектных генов, но было поздно: никто не заметил беременность упитанной львицы.

Алана и Налу спасли из тесной клетки. Фото: зооцентр «Дино»/Алексей Сидоренко

Она родила трех малышей, выжил из них только один. Две недели львица была примерной матерью, а потом вытащила из домика детеныша, которого назвали Алекс, и бросила его под деревом. Она не вернулась, даже когда начался сильный дождь. Сотрудникам зооцентра срочно пришлось стать крохе новыми родителями.

А Алан и Нала продолжили жить свою лучшую жизнь.

«В наше волнительное время, полное резких поворотов и непредвиденных трудностей, всегда есть психологический якорь – стабильный сон Алана, амбассадора магния В6», – смеются сотрудники зооцентра, выкладывая очередное видео, на котором лев спит в новой смешной позе.

Дынька

Сначала жители одно из сел Северной Осетии подумали, что в беду попал ребенок. Оказалось, что человеческим голосом жалобно кричала крошечная медведица – чуть больше тапка размером.

Худая, замерзшая, страшно голодная, постоянно трясущаяся от страха. Нашедший ее мужчина пошел звонить волонтерам. Увидев удаляющегося человека, медведица бросилась за ним, свалилась в ледяную реку и едва не погибла.

Чтобы как можно быстрее помочь малышке, местные волонтеры и сотрудники «Земли прайда» выехали навстречу друг другу. В заботливых руках Дынька быстро превратилась из мехового скелетика в упитанную булочку. Вот только пугливость ее так никуда и не делась.

Дынька и Арбузик стали неразлучны. Фото: «Земля прайда»

К Дыньке приставили практически круглосуточную «няню», но хищница все время нервничала и могла кричать по несколько часов подряд.

Все изменилось, когда к ней привели Арбузика – щенка кавказской овчарки, так похожего на медвежонка по размеру, окрасу и лохматости. Больше дынькиных стенаний никто не слышал. Зачем вопить, если можно всегда молча спрятаться за нового товарища?

Дружба этой парочки не перестает удивлять. Арбузик даже помог Дыньке преодолеть страх воды, которая чуть не унесла ее жизнь. Теперь она с радостью залетает в воду, вытянув лапки.