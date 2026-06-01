Огромный валун сорвался со скалы в реку. Фото: соцсети главы КБР

Эта весна для экстренных служб и коммунальщиков выдалась непростой. Непогода не отпускает Северный Кавказ: проливные дожди идут в регионах почти каждый день, принося с собой техногенные катастрофы. Дагестан до сих пор приходит в себя после масштабного паводка, на Ставрополье объявлен режим ЧС, подтоплены дома в Ингушетии и Чечне.

В горах своя беда. Сели, лавины, оползни блокируют и разрушают дороги. Очередное ЧП случилось в Кабардино-Балкарии, рядом с популярной туристической локацией - Чегемскими водопадами. Там со скалы сорвался огромный валун. Глыба рухнула в реку и частично перегородила русло.

Видео: соцсети главы КБР У Чегемских водопадов в КБР реку перегородил огромный валун

«Пострадавших нет, автодорога не повреждена, движение автотранспорта не нарушено. Дорожные службы уже находятся на месте и работают над расчисткой русла», - рассказал в своем канале в соцсетях глава республики Казбек Коков.

С помощью стройтехники дорожники раздробили глыбу. Фото: соцсети главы КБР

Причину обвала не называют, предположительно свою роль сыграла пропитавшаяся водой почва. Удачно совпало, что валун рухнул в воду не в самой туристической зоне, а выше по течению. Если бы это случилось ниже или камень полностью перегородил русло, последствия могли быть серьёзнее: подтопления, размыв дороги, угроза для туристических объектов.

Чегемские водопады – один из символов и визитных карточек Кабардино-Балкарии. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала о том, что водопады пересохли - туристы и местные жители с тревогой сообщали, что раньше с отвесных скал низвергались мощные потоки воды, то теперь на их месте лишь жалкие ручейки.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Власти и спасатели пока не расслабляются. В Кабардино-Балкарии до 2 июня действует штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер до 25 метров в секунду. Вода в реках может подняться до опасного уровня. В горах возможен сход небольших селей.

