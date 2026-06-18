Добрые руки волонтеров сотворили настоящее чудо. Фото: парк львов «Земля прайда»

В Подмосковном приюте для диких животных есть много подопечных, привезенных с Северного Кавказа. Особое место среди них занимает Груша, трехлапая медведица из Осетии. Если бы не случайно заметившие ее туристы, в дикой природе она бы точно не выжила.

Когда малышку нашли, ее вес был в пять раз ниже нормы. Фото: стоп-кадр видео парка львов «Земля прайда»

Для спасения малышки развернулась настоящая межрегиональная операция. Но даже попадание к лучшим специалистам не давало никаких гарантий. Анализы плачевные, повреждения критические, пятикратный недобор веса... Самый частый вопрос, который слышали сотрудники приюта: «Не проще ли ее усыпить?»

Медведица так замерзла в горах, что доктор грел ее своим телом. Фото: АМС Алагирского района/стоп-кадр видео

Не то что каждый день, каждый час мог стать для нее последним. Мишутке из-за этого долго не решались дать имя. После медицинских манипуляций она могла только бездвижно лежать и грустно смотреть в одну точку.

Волонтеры плакали от счастья, когда она впервые потянулась носиком к кусочку груши. Так ее и назвали.

Груша научилась справляться без одной лапы. Фото: парк львов «Земля прайда»

Шло время. Груша училась полноценно жить с тремя конечностями, стабильно набирала вес, но продолжала сильно уступать в размерах сверстникам. Их она, кстати, долгое время сторонилась. Лишь спустя два года медведица осмелилась поиграть с другими косолапыми. Как отмечают посетители приюта, она все равно остается очень осторожной.

Груша два года боялась собратьев. Фото: парк львов «Земля прайда»

«Постоянные гости и друзья парка навещали питомцев и ура, удача, удалось увидеть и снять Грушеньку, это давно не удавалось это сделать. Она вышла на лужайку, поднялась в игровой домик, там посидела, побегала с Машенькой. Ее испугали играющие рядом Финя и Трюша, пришлось убежать на закрытую территорию. Очень радостно за нее!», – поделилась одна из подписчиц Ольга.

Груше вообще посвящают много комментариев, за ее судьбой следят в самых разных регионах страны. Например, 65-летняя пенсионерка из Новочеркасска захотела сделать осетинской медведице милый подарок.

Фигурка очень похожа на настоящую Грушу. Фото: личный архив Ирины Сметаниной / парк львов «Земля прайда»

«Очень люблю ваш парк. Больше всех меня трогает история Груши, медвежонка-инвалида. Я сделала мишку из шерсти и хотела бы отправить его вам. Не знаю, понравится или нет, но мне хочется как-то отблагодарить вас за отзывчивость и сострадание, которое вы дарите животным», – написала Ирина Сметанина.

Пенсионерка делает разные игрушки, но чаще всего – мишек. Фото: личный архив Ирины Сметаниной

Кстати, ранее «КП-Северный Кавказ» показала, как преобразились спасенные в СКФО львята и медвежата: из замученных малышей они превратились в мощных хищников. Вопреки печальным прогнозам, Груше, Дыньке, Назиру, Нуге, Симбе, Алану и Нале помогали всем миром – и это было не зря.

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