В Ессентуках проводят литургии на пепелище сгоревшего храма. Фото: пресс-служба Пятигорской и Черкесской епархии Русской Православной Церкви

На месте сгоревшего Свято-Никольского храма в Ессентуках продолжается богослужебная жизнь. Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт на пепелище старинной святыни совершил божественную литургию.

Помолиться о возрождении православного центра духовной жизни города-курорта собрались сотни прихожан, не только местных жителей, но и верующих со всех пределов епархии.

После пожара, случившегося 10 июня и уничтожившего значительную часть исторического здания, богослужебная жизнь прихода Свято-Никольского храма не прекратилась. Службы и проповеди идут по расписанию.

Литургию проводят на пепелище храма. Фото: пресс-служба Пятигорской и Черкесской епархии Русской Православной Церкви

Настоятель и духовенство делают все возможное, чтобы прихожане могли участвовать в литургиях. Таинства проводятся во дворе храма и в крестильне, которая не пострадала от огня и может разместить всех желающих.

Считается, что Свято-Никольскому храму 200 лет, хотя ученые полагают, что он был построен позднее, во второй половине XIX века по проекту братьев Бернардации – первых архитекторов Кавказских Минеральных Вод.

Однако, сколько бы лет ни было православной святыне, пожар объединил жителей и гостей Ессентуков в едином порыве – как можно скорее возродить храм. Тем более, как рассказал настоятель отец Стефан, из огня удалось вынести главную святыню – мощи святителя Николая Чудотворца.

Как отмечают в Епархии, храм восстановят в кратчайшие сроки. Пока же на месте сгоревшей церкви появится часовня.

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