Погибший в Ингушетии восьмилетний мальчик стал символом единства народов Кавказа. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский певец и продюсер Максим Фадеев написал песню, посвященную восьмилетнему мальчику, погибшему при спасении друга в Ингушетии. Трагическая история маленького героя тронула его до глубины души. Вскоре после печальных событий композитор написал трек, посвященный единению народов Северного Кавказа в трудную минуту.

«Вы знаете, последнюю неделю к нашим разным несчастьям добавилось ещё одно. Это мальчик, который спасал своего друга и погиб. Я выражаю соболезнования всем жителям Кавказа. Я увидел единение, о котором можно только мечтать. Я уже думал, что такого не бывает и никогда не будет, – сквозь слезы заявляет Фадеев и прерывает видео, не договорив, – а это бывает. Я написал песню...».

Максим Фадеев написал песню о погибшем мальчике из Ингушетии Видео: соцсети Максима Фадеева

Написанную продюсером композицию исполнит Народная артистка Чечни и Ингушетии Айна Гетагазова. Максим Фадеев обещает, что трек выпустят в скором времени.

Напомним, трагедия случилась 15 июня в окрестностях города Карабулака. В тот день три ребенка вышли купаться в реке Сунжа. Когда один из товарищей начал тонуть, мальчик бросился его спасать, пока его друг бросился за подмогой.

Упавшего мальчика вытащили – а его спасителя унесло течение. Почти 25 тысяч человек на протяжении восьми дней искали его тело. Целые народы объединились, прочесывая реку по пояс в воде ледяной горной реки.

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