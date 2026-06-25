В Дагестане ввели ограничения на продажу бензина Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане ввели ограничения на продажу бензина. Об этом стало известно днем 25 июня 2026 года. Топливный кризис, коснувшийся практически всех регионов России, дошел и до республики. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, сколько бензина теперь можно купить и с чем связаны эти меры.

Ситуация с бензином в Дагестане на 25 июня 2026 года

В Дагестане ситуация с бензином остается непростой. На некоторых заправках его стоимость резко возросла, а где-то топливо достать и вовсе невозможно. Накануне врио главы региона Федор Щукин прокомментировал обстановку и объяснил причины сложившегося дефицита.

По мнению Щукина, есть три фактора, которые привели к непростой топливной ситуации.

Первый фактор – объективный: Дагестан – большой регион с интенсивным трафиком, поэтому общероссийские проблемы с топливом (усугубленные водительским ажиотажем) здесь стали особенно заметны.

Второй – рост цен: дефицит толкает стоимость вверх, и в Дагестане местный бизнес этим пользуется (цены доходили до 90-100 рублей за литр), что вызвало ажиотаж у водителей и реакцию властей.

И третий – закрытие заправок (в основном в Махачкале и Каспийске) из-за судебных решений по нарушениям, выявленным прокуратурой еще зимой.

Лимит продажи топлива в Дагестане – сколько отпускают на АЗС в одни руки

В министерстве энергетики Дагестана сообщили, что теперь в республике отпуск топлива будет производиться по следующей схеме: в одни руки – не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля. Эти меры ввели для «равномерного распределения имеющихся запасов между водителями». Власти обещают не допустить искусственного дефицита и обеспечить топливом всех, включая экстренные службы, социальный транспорт и сельхозпроизводителей.

«Минэнерго РД продолжает ежедневный мониторинг ситуации, взаимодействует с федеральными органами власти и топливными компаниями для стабилизации рынка», – добавили в ведомстве.

Местных жителей просят:

– не пытаться купить топливо с использованием канистр или других емкостей. Это создает избыточную нагрузку на АЗС, провоцирует ажиотаж и может усугубить ситуацию;

– заправляться по мере необходимости и в достаточном для текущих поездок объеме;

– проверять информацию только в официальных источниках и не доверять неподтвержденным данным.

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