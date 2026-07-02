Орден имени Хизира: в Грузии учредили награду в честь восьмилетнего героя из Ингушетии

Поиски мальчика объединили тысячи людей из России и из-за рубежа. Фото: стоп-кадр видео МЧС России по РИ

На втором заседании Совета старейшин Грузии приняли постановление об учреждении новых почётных званий и наград. Среди них - орден кавказского мужества имени Хизира Дербичева. Это восьмилетний мальчик из Ингушетии, который спасал друга и погиб. «КП- Северный Кавказ» подробно рассказывала об этой страшной истории.

Трагедия произошла 15 июня в Карабулаке. Трое детей пошли на берег реки Сунжа. Один из мальчишек сорвался в воду, Хизир бросился ему на помощь, а третий побежал за взрослыми. Когда он привел подмогу, Хизира унесло бурным течением горной реки. Восемь дней более 20 тысяч волонтёров со всего Кавказа искали мальчика. Спасти его не удалось. Но его поступок стал символом мужества и братства для всех народов региона.

Восьмилетнего героя больше недели искали добровольцы, спасатели, сотрудники спецслужб. Фото: стоп-кадр видео МЧС России по РИ

Эта трагедия отозвалась в сердцах многих людей в России и за рубежом. На похороны мальчика приехали тысячи людей – волонтеры, религиозные деятели, представители власти из республик СКФО.

С тревогой за судьбой мальчика следили и в Грузии. И это не случайно - грузинский и ингушский народы связывают многовековая история, прочная дружба и добрососедские отношения. Общее горе вновь напомнило о братских связях между народами Кавказа.

«Жизнь, отданная ради ближнего, ещё раз показала, что такое истинное мужество», - подчеркивается в заявлении Патриархии.

«Подвиг Хизира Дербичева духовно объединил абсолютно всех кавказцев. Новый орден призван стать символом мужества, самопожертвования, любви к ближнему и выражением истинного кавказского характера», - говорится в постановлении Совета старейшин Грузии.

Разработкой эскизов займутся грузинские художники и дизайнеры. Финальные макеты всех наград должны быть представлены до 10 сентября.

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