Устроила заплыв в грязевой луже и залезла на дерево: новые приключения медведицы Дыньки из Осетии и пса Арбузика сняли на видео

Если раньше Дынька панически боялась воды, то теперь не проходит ни одной прогулки без купания. Фото: парк-приют «Земля прайда»

Каждая прогулка спасенной в Северной Осетии медведицы Дыньки превращается в настоящее приключение. На этот раз она вышла в лес, где сразу нашла небольшую лужу с густым илом и решила устроить себе грязевые ванны. Все происходящее сняли сотрудники подмосковного парка-приюта «Земля прайда».

Если раньше Дынька панически боялась воды, то теперь не проходит ни одной прогулки без купания. Ручьи, пруды, озера и даже самые обычные грязевые лужи неизменно становятся главным пунктом ее маршрута.

Долго раздумывать Дынька не стала. Через минуту после начала прогулки она уже плескалась в луже. В какой-то момент медведица так увлеклась, что практически полностью скрылась в воде. Выбираться ей пришлось, ухватившись лапами за лежащую рядом корягу.

Через минуту после начала прогулки она уже плескалась в луже. Фото: парк-приют «Земля прайда»

Но отдыхать в одиночку Дынька не захотела. Почти сразу она втянула в грязевую лужу своего лучшего друга – щенка кавказской овчарки Арбузика. Правда, пес быстро понял, что такие развлечения ему не по душе, и поспешил выбраться обратно.

Дынька внимательно исследовала растения, пробовала пройти по лежащим бревнам и едва не свалилась с одного из них, неловко завалившись набок. К счастью, высота была небольшой, поэтому медведица отделалась легким испугом.

Медведица Дынька из Осетии и щенок Арбузик устроили заплыв в грязевой луже Видео: парк-приют «Земля прайда»

Еще дважды Дынька находила водоемы, которые, видимо, не соответствовали ее высоким стандартам – воды оказалось слишком мало, а грязи практически не было.

Зато вскоре медведица обнаружила идеальное дерево. Она с удовольствием почесала о ствол спину, а затем решила забраться повыше. Все это время рядом находился Арбузик. Пока Дынька сидела на дереве, пес не отходил ни на шаг и даже подпрыгивал, словно пытался подняться следом. Добраться до подруги у него, конечно, не получилось, но выглядело это так, будто он искренне переживает за каждое ее движение.

Все это время рядом находился Арбузик. Фото: парк-приют «Земля прайда»

«Дынька – уникальный спасенный медвежонок, который проживает свою самую лучшую жизнь в окружении тех, кто ее любит», – рассказали сотрудники парка-приюта.

Впрочем, сама Дынька долго задерживаться в лесу не стала. В какой-то момент она резко развернулась и уверенно побежала домой. Причина оказалась простой – пришло время обеда.

К концу прогулки оба были с головы до лап перепачканы илом, но выглядели счастливыми. Такие вылазки помогают Дыньке чувствовать себя настоящим медведем. Сегодня она уже уверенно исследует лес, легко ориентируется среди деревьев и не боится природы.

К концу прогулки оба были с головы до лап перепачканы илом. Фото: парк-приют «Земля прайда»

А ведь еще совсем недавно все было иначе. Весной 2026 года маленькую медведицу нашли в Северной Осетии в критическом состоянии. По одной из версий, ее мать убили браконьеры, а детеныш остался один. Несколько дней малышка звала на помощь. Услышавший ее местный житель попытался помочь, но медвежонок, побежав за человеком, сорвался в ледяную горную реку и едва не погиб.

Позже волонтеры доставили Дыньку в парк-приют «Земля прайда». Из-за пережитого стресса медведица боялась оставаться одна и постоянно искала рядом человека. Тогда сотрудники приюта познакомили ее со щенком кавказской овчарки Арбузиком. Сначала Дынька настороженно относилась к новому соседу, но вскоре они стали неразлучны.

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