Второй день свадьбы обошелся без природных скандалов. Фото: соцсети Иды Галич.

В горах Северной Осетии сейчас неспокойно – второй день шумит грандиозная свадьба блогера Иды Галич с московским бизнесменом Олегом Ледвичем. Причем, в местах, считающимися в республике сакральными – не так далеко располагается Даргавс – Город мертвых, а также границы памятника природы регионального значения «Урочище Джимара». Прямо под открытым небом Ида сочетает несочетаемое: тишь первозданных гор с буйной вечеринкой. Судя по кадрам из ее соцсетей, на грани двух крайностей. Это сразу же выразилось в цветовой гамме присутствующих. Сама невеста белая и пушистая, в каком-то неземном флере и шлеме, а жених и гости – во всем черном.

Напомним, идея провести здесь свадьбу сначала вызвала протесты в минприроды Северной Осетии. Но Ида торжество не отменила, а наоборот, словив определенную волну хейта, лишь привлекла внимание к событию. К тому же, пообещала не кормить гостей свининой из-за близости к святилищу, прибрать территорию после окончания праздника и оставить после торжеств выровненную подъездную дорогу, чтобы «доступ к этому прекрасному месту стал безопасным и удобным для всех».

Свадьба Иды Галич в Северной Осетии

Для гостей свадьбы заказали отдельный самолет, а на месте построили шатер, установили сцену и светомузыкальную технику. Так в этих нетронутых человеком местах появилась шумная толпа столичных гостей. И веселится второй день.

В первый день успели красиво пофоткаться, а потом налетела буря. Фото: соцсети Иды Галич.

В пятницу торжество предполагалось спокойным и романтическим. Ида и ее избранник принесли друг другу клятву верности. В соцсетях она поделилась захватывающими дух кадрами с фотосессии на фоне гор, цветущего луга и лошадок. Гости кричали горько и восторгались видами. Но недолго. Налетела гроза с ураганным ветром загнала всех в шатер. Природа побунтовала, но все же дала гостям потанцевать. Они закрывались плащами и вывернутыми ветром зонтами. Но выглядели довольными и безбашенными.

Да и сама новобрачная осталась в восторге. Она написала на следующее утро, что таким образом природа благословила ее дождем на счастливую семейную жизнь. Ида вместо тысяси слов просто опубликовала стихотворение Ахмадулиной.

«Дождь в лицо и ключицы,

Шторм накрыл свадьбу Иды Галич в Северной Осетии

и над мачтами гром.

Ты со мной приключился,

словно шторм с кораблем»....

А в целом, она призналась, что «все случилось так, как я и мечтала».

Природа благословила молодоженов дождем и ураганным ветром. Фото: стоп-кадры видео из соцсетей Иды Галич.

На второй день новобрачные развлекались с гостями в стиле культовой комедии «Горько!». Жених и гости сменили черные вечерних наряды на тематические костюмы времен конца 1980-х и лихих 1990-х. Сама Ида вновь блистала по прежнему в белом, Но сначала в платье по типу «снежная королева», а потом «разбитная невеста». Во время подарка жениху сначала танцевала с подружками, а потом сорвалась и заняла место ди-джея за пультом.

Подарок жениху - танец разбитной невесты. Фото: соцсети Иды Галич.

Завтра Ида продолжит выходить замуж.

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