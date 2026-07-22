Покупатели вряд ли понесут потери от ЧП на складе маркетплейса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 22 июля украинские беспилотники атаковали крупный складской хаб Wildberries в промзоне Невинномысска. На складе начался сильный пожар, возгорание тушили несколько часов, в том числе и с помощью вертолета. Как сообщает компания, сейчас склад не работает, товары перенаправляют в другие точки.

От атаки пострадал не только маркетплейс, но и селлеры, среди которых были и ставропольские продавцы. Могут ли они рассчитывать на какую-то компенсацию? Как произошедшее отразится на покупателях? Ответы на основные вопросы – в материале «КП-Северный Кавказ».

Что это за склад?

Площадь складских помещений в Невинномысске составляет более 94 тысяч квадратных метров, из них свыше десяти тысяч «квадратов» занимают стеллажи вместимостью 16,5 млн единиц продукции.

Какой нанесен ущерб дронами складу Wildberries в Ставропольском крае

Что там хранилось?

Как правило, отдельной специализации для складов маркетплейсов нет. Здесь хранится большой ассортимент всех видов товаров, которые продаются на платформе. Более полная информация появится позднее, после того, как компания проведет инвентаризацию.

Какие компенсации получат пострадавшие?

К счастью, в ходе налета погибших нет. К медикам обратилось пять человек, один из них госпитализирован, остальным помощь оказана амбулаторно.

Основатель Wildberries Татьяна Ким рассказала, что компания окажет всю необходимую помощь. Сумму она не назвала, однако известно, что после атак на распределительные центры Wildberries в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области, семьи погибших сотрудников получат от компании по два миллиона рублей, а пострадавшие, которые находятся в тяжелом состоянии, – по миллиону.

Что делать покупателям и продавцам Вайлдберриз

Что делать продавцам, чей товар пострадал?

Вины маркетплейса в пожаре нет. И даже если товар был застрахован, выплаты селлерам не полагаются, так как полисы покрывают лишь те случаи, когда товар был утрачен по вине маркетплейса или его работников.

Ставропольские производители широко представлены на Wildberries. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В свою очередь власти Ставрополья готовы помочь предпринимателям.

«Хаб служил логистическим центром для ставропольских производителей. Уважаемые предприниматели, понимаем, что данные обстоятельства отражаются и на вашей работе. От минэкономразвития мы готовы оказать всю имеющуюся поддержку. Мои социальные сети также открыты для запросов и предложений. Команде поручил оперативно реагировать и отрабатывать все ваши вопросы», – рассказал Антон Доронин, глава краевого минэка.

Какие меры поддержки положены после атаки БПЛА на склад ВБ в Невинномысске

В своих соцсетях министр указал телефоны, куда могут обратиться предприниматели за помощью и консультациями:

- министерство экономического развития Ставропольского края: +7 (8652) 35-24-66, доб. 2198 и 2116;

- центр «Мой бизнес»: +7 (8652) 23-56-20;

- фонд микрофинансирования: +7 (988) 099-94-62;

- гарантийный фонд: +7 (8652) 75-50-00;

- корпорация развития: +7 (8652) 33-33-00.

Как это отразится на покупателях?

В основном покупатели маркетплейсов оплачивают товары при получении. Поэтому для них никаких потерь не будет. Они просто не получат заказанные товары. Если товар оплачен и аналогичный есть на других складах, то покупателю доставят его. Если такого же товара нет, деньги должны вернуть.

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