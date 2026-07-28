Кошка погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины могла выжить. Фото: соцсети «Трио фантастико»

Кошка погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины могла выжить. О шансах на спасение трехцветной Мацики в беседе с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» рассказал ветеринар-фелинолог – специалист, который глубоко изучает физиологию и анатомию кошек, их поведение и особенности.

«Трио фантастико»

Альма и Денис Окановичи были известны далеко за пределами Боснии и Герцеговины. В их блоге – десятки стран, горные тропы и невероятные виды. Но главная звезда аккаунта – трехцветная кошка Мацика. Она позировала на фоне водопадов, сидела на краю скал и смотрела на закаты.

Следующим достижением в послужном списке фантастического трио должен был стать Эльбрус. Альма и Денис делились подготовкой к восхождению – Мацика все время была с ними. Последняя их фотография сделана на высоте 4500 метров – они опубликовали ее в день выхода на главный подъем.

Мацика сопровождала своих людей во всех путешествиях. Фото: соцсети «Трио фантастико»

«Мы успешно завершили акклиматизационный подъём на 4500 метров. Сегодня вечером в 01:00 отправляемся на главный подъём. Скрестите пальцы - впереди нас ждёт самый большой вызов... Мацика направляется к самой высокой вершине Европы», – написали Окановичи 24 июля.

Окановичи не вернулись с похода – они погибли на высоте более 5000 метров в горной буре. Спасатели эвакуировали их тела и передали следователям. А судьба Мацики остается неизвестной.

«Спасатели искали людей, а не кошку»

Замруководителя Эльбрусского ВПСО МЧС России Альберт Хаджиев в разговоре с «КП-Северный Кавказ» подтвердил: Мацику не видели ни на склоне, ни в приюте, откуда начиналось восхождение.

«Ниже, в приюте, где останавливалась группа, тоже никто не видел и не слышал о кошке. Спасатели туда заходили – никого не видели», – ответил он, развеяв надежду, что кошку могли в последний момент оставить в лагере.

Две версии, и обе без ответа. Либо Мацика погибла вместе с хозяевами, и тело замело снегом. Либо она сумела спрятаться. Но где? Как? И жива ли?

Могут выжить и в -15

Последнее фото Окановичей, сделанное в день выхода в гору. Фото: соцсети «Трио фантастико»

Как рассказала корреспонденту «КП-Северный Кавказ» фелинолог Наталья Юферева, кошка могла пережить восхождение – но с оговорками.

«В целом кошки, которые привычны к такому образу жизни, могут забираться в горы с владельцем. Низкие температуры и кислородное голодание в целом могут создавать жизнеугрожающую ситуацию. Но если она тренированная, проходила акклиматизацию и в доступе была нормальная еда, то все нормально», – объяснила Наталья Юферева.

По словам ветеринара, кошки могут спокойно переносить кратковременное нахождение на температуре до -15 градусов – именно такие отметки свойственны вершине Эльбруса летом. Но это работает с небольшой оговоркой:

«Даже при таких температурах кратковременные прогулки возможны. Но обязательно нужна физическая активность. Если ее несли в рюкзаке без подогрева, кошка могла быстро замерзнуть. Но если она бежала, активность могла сохранить жизнь, хотя незащищенные подушечки пальцев в таких условиях быстро получают обморожение», – добавила ветеринар.

Шанс есть. Но он зависит от слишком многих переменных. Где была Мацика в момент бури? Бежала ли она рядом с хозяевами или сидела в рюкзаке? Успела ли она укрыться от метели? И, главное, смогла ли она преодолеть бурю и скрыться в убежище (Самое высокогорное здание на Эльбрусе – приют одиннадцати на высоте 4050 метров – боснийских альпинистов нашли на высоте более 5000 метров).

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