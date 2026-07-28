Погибшие альпинисты взяли с собой на Эльбрус любимую кошку. Фото: соцсети «Трио фантастико»

Кошку погибших супругов из Боснии и Герцеговины не смогли найти на Эльбрусе. Минувшие выходные в горах Кабардино-Балкарии забрали жизни сразу шести человек. Пятеро из них были в составе группы иностранных туристов с Балкан. Группа путешественников собралась разношерстная: среди них были квалифицированные спасатели, знаменитый хирург, семейная пара и даже их домашний питомец.

«Комсомолка» узнала, какая судьба ждала кошку, которая путешествовала по горам наравне с людьми.

Мацика сопровождала своих людей во всех путешествиях. Фото: соцсети «Трио фантастико»

Мацика была любимицей супругов Альмы и Дениса Окановичей. Авантюристы по натуре, они много путешествовали и рассказывали об этом в своем блоге. В альпинистском сообществе их знали как «Трио фантастико». В соцсетях они регулярно публиковали фото кошки на фоне живописных видов гор и водопадов. Пара считала, что домашние животные могут путешествовать наравне с хозяевами. Не изменяя своим привычкам, они взяли Мацику и на Эльбрус. Последнее фото с ней – на высоте 5100 метров, на седловине между двумя вершинами горы.

Поисковые работы начались в полночь 26 июля. Тогда спасатели добрались до двух выживших участников группы, спасли их и транспортировали тела двух погибших. На вершине оставалось еще трое погибших, поиски и спуск которых растянулся до вечера следующего дня. Но об одном спасатели молчали: что случилось с кошкой путешественницей?

Эльбрус стал последней точкой для Мацики. Фото: соцсети «Трио фантастико»

«Там метель была сильная, погода ужасная. Выжившие люди были сильно обморожены, спасатели долго искали остальных погибших. О кошке никто не сообщал, спасатели ее не видели», – объяснил корреспонденту «КП-Северный Кавказ» замначальника Эльбрусского ВПСО МЧС России Альберт Хаджиев.

Трехцветная кошка Мацика так и не вернулась с горы. Возможно, она была рядом, когда хозяев не стало. А может, предусмотрительные альпинисты оставили ее в лагере, зная, что погода на вершине обещает испортиться.

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