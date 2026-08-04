В Дагестане свадебный кортеж перегородила бабушка. Фото: Андрей КАРА. Перейти в Фотобанк КП

Дагестанские свадьбы – кладезь интересных традиций и необычных способов их воплощения. Одни гости требуют у молодоженов вареной курицы, другие – хлещут гостей, которые плохо танцуют. И у каждого народа республики – а их на территории небольшого субъекта насчитывается более 100 – есть свои особенности. Так, на днях местные стали свидетелями необычного исполнения общей для многих народностей традиции перегораживать дорогу свадебному кортежу.

Обычай останавливать свадебную процессию пришел еще со времен, когда невесту в дом жениха вели пешком. Тогда все гости собирались и шумно провожали девушку из старой жизни в новую. На пути девушке устраивали препятствия: друзья жениха перегораживали ее родственникам путь и требовали выкупа за дорогу дальше.

Со временем свадебная процессия превратилась в кортеж, а традиции остались прежними. Гости свадьбы по-прежнему перегораживают дорогу процессии, чтобы получить откуп за продолжение пути.

Интересную интерпретацию традиции сняли в небольшом селении Бежта. Дорогу свадебному кортежу перекрыли не заигравшиеся ребята, и не молодые джигиты. Выкуп за продолжение пути потребовала бабушка.

В Дагестане пожилая женщина легла на дорогу и остановила свадебный кортеж Видео: соцсети гостьи свадьбы

«Бежтинский народ меня удивляет», – подписала блогер, показавшая свадьбу в своих соцсетях.

На видео, снятом гостями свадьбы, пожилая женщина останавливает украшенные автомобили. Она как ни в чем не бывало стелет ковер посреди дороги и ложится на него. А рядом стоит небольшое красное ведро.

Реакция дагестанцев на этот ролик оказалась неоднозначной. Некоторые похвалили бабушку за находчивость и потребовали, чтобы ведро наполнили наличкой. Другие возмутились: мол, в таком возрасте неприлично так себя вести. Так или иначе, вряд ли в тот день женщина осталась без поощрения своей находчивости.

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