Фанаты хлынули в места, где звезда проводила свадьбу. Фото: стоп-кадр видео соцсетей Иды Галич и туристов

После скандальной свадьбы Иды Галич на заповедных землях снесли декорации и засыпали протоптанные дорожки. Но громкое торжество все же оставило след на осетинской достопримечательности. Теперь предприимчивые гиды предлагают туристам не экскурсию по Мидаграбинскому озеру, а прогулку по местам, где была Ида Галич.

Несмотря на скандальность мероприятия, фанаты Галич массово заинтересовались местами, где она играла свадьбу. Очарованные красотами Осетии, они стали искать туры по местным достопримечательностям. А расчетливые операторы уже тут как тут: исторические названия и приглашение в нетронутые горные земли они заменили лаконичным предложением «Тура к озеру Галич».

«Странно, озеро Галич подозрительно похоже на Мидаграбинское», – иронизируют местные.

Гиды предлагают туристам отправиться по местам, где была Ида Галич. Фото: соцсети туроператора

Осетины требуют, чтобы туристы и гиды сохраняли уважение к культуре региона и не придумывали названия существующим объектам, тем более в таком месте. С одной стороны от Мидаграбинского озера – некрополь Даргавс, с другой – ледник Колка, более 20 лет назад под которым погибла группа Сергея Бодрова.

«Я настаиваю, что Осетия в целом и конкретные локации не готовы к такому потоку», – пишет один из местных жителей.

Тем временем единственная декорация, которую после себя оставила Ида Галич, уже исчезла с территории Мидаграбинской долины. Убрав украшения после свадьбы, звезда пообещала оставить на память деревянное сердце, чтобы все желающие могли подойти к нему и загадать любовь. Но, как сообщили местные гиды, спустя месяц конструкция исчезла.

Убрали ее сами организаторы, мешала она местным или нашла убежище у кого-то, кто посчитал, что ему она нужнее – пока неизвестно.

Кстати, это не первый раз, когда озеро терпит смену имени с легкой руки гидов. Раньше туристы именовали его не иначе как озеро Мияги. Это началось после того, как дуэт Miyagi & Эндшпиль снял в долине свой клип на трек Silhouette.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Ида Галич показала, во что превратилось место ее свадьбы в горах Северной Осетии

Сыграют свадьбу, несмотря на проверку: скандал с минприроды не помешал Иде Галич полететь в Осетию

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru