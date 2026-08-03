Спортивная драма основана на реальных событиях и с личным участием героя этих событий, Романа Курцына. Фото: Ольги Митяевой/со съемок фильма

Побили за мамины сапоги

В Ессентуках в эти дни проходит V Международный фестиваль детского кино «Хрустальный ИсточникЪ», на котором известный актёр и каскадер Роман Курцын предстал в роли продюсера и сценариста своего нового фильма «Малыш-каратист». В нем он сыграл сенсея Дмитрия, а его подопечный 12-летний Сашка (Мирон Проворов) – это сам Роман в детстве.

Это спортивная драма, причем, автобиографичная. Роман на встрече с журналистами признался, что все, что показано в истории главного маленького героя, он пережил сам.

«Я пришел в новую школу в седьмом классе и получил по зубам. Меня побили, потому что мы очень бедно жили и я зимой ходил в женских маминых сапогах в школу. Это были 90-е, и у меня была череда таких унижений. Потом получил за школой по лицу и понял, надо что-то делать с этим. И классно, что это заставило меня уйти в единоборства, а могло заставить уйти в какую-то историю терпимости. Записался на каратэ. Я три месяца не ходил на уроки. Я бросил школу, так боялся унижений. Через три месяца я понял, что уже могу дать сдачи», – рассказал он.

Роман Курцын в Пятигорске рассказал о воспитании своих детей

Примечательно, что ради съемок в фильме главному герою Мирону Проворову тоже пришлось тренироваться около трех месяцев. Это, по мнению Курцына, нормальный срок. Но чтобы реально подготовить его, он забрал Мирона на эти три месяца жить к себе в семью. Мирон – актер, вокалист, но был совсем не спортсмен. А после съемок защитил желтый пояс и уже идет к черному.

Рассказал Роман и о воспитании своих детей. Сыну 14 лет, дочке 10. У них нет дорогих гаджетов и игрушек, в доме нет даже телевизора. Обходятся они простыми кнопочными телефонами и много занимаются. В семье есть правило: покупать подарки детям каждое седьмое число месяца. И это не то, что потом выбросится в мусор, когда надоест, а действительно интересные и полезные вещи. Сын, например, идет выбирать книги.

«Замотивировать ребенка ты можешь только одним способом – собственным примером», – рассказал он.

Кстати, на премьере фильма в Сочи Мирон тоже сказал, что после этого фильма дети и подростки уберут телефоны и пойдут заниматься спортом.

«В наше время многие ребята в школе сталкиваются с буллингом. Наш фильм учит, как выйти из этой ситуации победителем», – рассказал он.

Такого в кино не делал никто

Главная идея этой спортивной драмы – не бояться преодолевать себя.

«Ставьте большие цели, в них очень сложно промахнуться», – шутя посоветовал Роман.

И действительно, создал фильм с большим количеством детей-не актеров, но с настоящими трюками, которые в других фильмах выполняли бы каскадеры, а здесь – сами ребята.

По его словам, это первый детский фильм про боевые искусства в нашем российском кинематографе. Все трюки в кадре – настоящие. Это своеобразный рекорд фильма. И ничего, что на съемки одной драки уходило от 12 часов до двух дней.

Один из трюков, к которому Роман готовился со своим сенсеем из Ярославля Анатолием Вулкановым около полугода, теперь можно представлять на премию Гильдии каскадеров как «трюк открытия» и «самый оригинальный трюк». Есть планы отправить его и в Книгу рекордов Гиннесса.

Сначала его не было в сценарии. Но Анатолий Вулканов, знаток и укротитель змей, предложил в фильме поцеловать кобру. Роман сначала принял эту идею в штыки и пытался отшутиться: «Толик, я жить хочу». Так было страшно.

Но преодоление же...

В результате решился. Снимали эту сцену в Пятигорске на горе Машук и в последний съемочный день, чтобы в случае форс-мажора не пришлось переснимать весь фильм заново. У кобры заранее сцедили яд, раздраконили, она подняла капюшон и приготовилась к нападению Роману нужно было успеть поцеловать ее в капюшон и пригнуть голову к земле. Такого в мировом кинематографе не делал еще никто.

Поцелуй кобры - это один из самых опасных трюков. Никто и никогда ещё не проделывал этого в кино. Фото: пресс-служба Евразии-кинофеста.

«И тут она выкрутилась и попыталась меня укусить. Я успел отдёрнуть руку буквально за долю секунды», – рассказал он.

В итоге укусить она не успела, но на руку ему попала её слюна. И даже такая малость чуть не выбила актера из колеи. Он признался, что ему стало плохо и пришлось вколоть антидот, чтобы нейтрализовать яд.

«В общем, я больше не хочу целовать кобру. Теперь знаю, если кобра не укусит, а даже плюнет в тебя, это очень неприятно. А вообще я после поцелуя обязан жениться на ней», – пошутил Курцын.

Съемки боевые и болевые

Одной из лучших своих драк в кино Роман считает свой бой с Магомедом Исмаиловым . Последний - известный боец ММА. По сюжету между ними давнее противостояние. Съемки этого эпизода на Машуке в Пятигорске длились весь световой день.

«12 часов дрались с Исмаиловым, я порвал паховую мышцу, работал на обезбаливающем. Было плюс 2, у нас пар изо рта. Гримеры, вся съемочная группа в куртках, синеют, а мы в одежде с открытыми руками делаем драку. Мне кажется, это одна из лучших драк в российском кинематографе. На фестивале вы увидите ту версию, которую монтировал я. То есть не 12+ обрезанная, стерилизованная версия, я так называю. Я все-таки убежден, что детям надо смотреть эту версию, она более четкая и правильная», – заявил Курцын.

Роман Курцын в Пятигорске рассказал о съемках фильма "Малыш-каратист" в Пятигорске

Между тем, хоть съемочная группа и промахнулась с погодой (в некоторые дни холод стоял до плюс 2), но неожиданно повезло в другом. После 12-часовых съемок боев можно было отлежаться в санатории. Города Пятигорск и Ессентуки – курортные. Любые травмы и растяжки лечатся быстро минеральной водой и грязями.

Всю трюковую детскую часть на 99 процентов закрыли сами дети. Фото: со съемок фильма предоставлено героями публикации.

Исполнительница роли Маши 12-летняя Алина Соколова в один из дней тоже оказалась на больничной койке.

«Однажды я попала в больницу, потому что два дня мы по 10 часов снимали драку, из-за этого мышцы забились и очень сильно болели. Рома посоветовал нам больницу, в которой, кстати, они с Магой тоже восстанавливались. Я там полежала и потом все было хорошо», – рассказала она.

Кинофестиваль «Хрустальный источникъ» продлится до 8 августа. Кинофорум организован заслуженным артистом России, членом Союза кинематографистов России Эвклидом Кюрдзидисом.

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