Пытались взломать телефон: мать Анны Цомартовой показала последние сообщения пропавшей дочери

Мать показала сообщение, которое получила Анна на набережной Каспия. Фото: t.me/ANNATSOMARTOVA22

В феврале 2024 года с побережья Каспийского моря загадочно пропала студентка ростовского университета и спортсменка Анна Цомартова. Трудно перечесть все версии произошедшего в тот вечер – от несчастного случая до добровольного побега и похищения. Самое сложное – узнать, что было на душе девушки, в вечер, когда она в одиночку пошла гулять по зимнему берегу Каспия.

Анна Цомартова была близка с матерью. Фото: t.me/ANNATSOMARTOVA22

Все это время родители пропавшей девушки не рассказывали, о чем говорили в вечер, когда их дочь исчезла. Они и не могли – телефон Ани остается важной уликой в уголовном деле. Следователи не отдавали его до тех пор, пока досконально все не проверят. И вот, спустя два года, мать Анны Диана показала последние слова, которые она написала дочери в тот роковой вечер.

Мать пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой показала последнюю переписку с ней

На скриншоте из мессенджера – только лаконичные слова поддержки: «И так бывает. Держись. Ничего страшного. Держись. Соберись», – и два пропущенных видеозвонка.

«"Мама абьюзер" не знала, что ее ребенок пропадет. И писала, не думая, что каждое слово нашей переписки подвергнется жесткой проверке СК. Я бы как-то подготовилась, как-то демонстративно-официально изъяснялась бы.

Последние сообщения Дианы - попытка успокоить Анну. Фото: t.me/ANNATSOMARTOVA22

Хотя и так при проверке ничего жесткого не нашли», – разводит руками Диана.

Нашли в телефоне Анны и странности. Как рассказала Диана Цомартова, сразу после боя, в котором девушка проиграла, некто пытался взломать ее телефон. В доказательство этого она показала сообщения – в момент, когда девушка вышла на набережную, кто-то пытался получить доступ к ее мессенджеру.

Кто и для чего сливал информацию с телефона исчезнувшей студентки – давно поставленный вопрос. Семья Анны считает, что утечка с телефона Анны произошла за сутки до возбуждения уголовного дела. Через сутки после исчезновения девушки в местных пабликах появились посты с фото и видео, которые могли быть только в памяти мобильника Анны.

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