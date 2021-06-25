«Гибнут молодые»: медик COVID-госпиталя рассказала о третьей волне коронавирусной инфекции

Мы узнали, что сегодня происходит в «красной зоне» Фото: ИВАНОВА Диана

На Ставрополье отмечается скачок заболеваемости коронавирусом. В прошлую пятницу, 18 июня, за 24 часа зарегистрировали 67 новых случаев, в субботу — 72, в воскресенье — 77, в понедельник — 81, во вторник — 88, в среду — 94, вчера — ровно 100. Сегодня, 25 июня, оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в регионе сообщает о 108 новых случаях инфицирования. Как рассказала «КП-Северный Кавказ» медик из COVID-госпиталя на базе Городской больницы №2 в Ставрополе, поток пациентов с подтвержденным коронавирусом в тяжелом состоянии и средней тяжести с наступлением лета значительно вырос.

- У нас отделение рассчитано на 52 койки, и все сегодня заняты. Если и выписывается кто-то, то в этот же день освободившееся место занимают. Накатывает третья волна. За последний месяц пациентов стало значительно больше, - отмечает Индира Мусаева.

Сложившуюся ситуацию она объясняет тем, что люди расслабились: перестали думать про индивидуальные средства защиты и посещают массовые мероприятия. Показательно, что, попав в госпиталь, никто не может ответить, где они могли подхватить вирус. Собеседница рассуждает, что если оставить все, как есть, дальше будет хуже. И число заразившихся будет стремительно расти.

- Прививку я не делала, потому что у меня высокие титры антител после болезни. Хотя болела я год назад в июне. Но поскольку нахожусь в постоянном контакте с больными людьми, хотя и работаю в средствах индивидуальной защиты, никто не отменяет проникновение вируса. И родители у меня болели, я с ними контактировала. Поэтому антитела поднимаются. Иммунитет не дает заболеть, но контакт произошел, поэтому прививку пока делать мне рано. Хотя я ее сделаю, все мои близкие уже прошли вакцинацию, - продолжает медик.

Медик работает в COVID-госпитале с мая 2020 года. Фото: личный архив Индиры Мусаевой

В госпиталь попадают жители края в возрасте от 20 лет, люди с совершенно разными профессиями. Коронавирусом сегодня может заболеть любой, кто себя не бережет. По словам собеседницы, вирус по-прежнему смертельно опасен. Он прицельно бьет по слабым местам человеческого организма. Особенно тяжело болезнь протекает у пациентов с патологиями. Например, с сахарным диабетом, сердечной недостаточностью и так далее. Как правило, в зоне риска пожилое население. Но случается, что гибнут молодые.

- К нам поступила пациентка в возрасте 21 года с двусторонней пневмонией и положительным результатом на COVID-19. Оказывали антибиотиковую и гормональную терапию, но поскольку у нее была почечная недостаточность, проводили также гемодиализ. К сожалению, девушка скончалась, - продолжает Индира.

Случаев повторного заражения среди пациентов медик не наблюдала. Нет в числе госпитализированных и тех, кто сделал прививку от коронавируса. Сама болезнь, по ее наблюдениям, «ведет себя как раньше». И лечение врачи оказывают все то же.

Индира советует не пренебрегать СИЗ, соблюдать социальную дистанцию и свести к минимуму посещение мест массового скопления людей.

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