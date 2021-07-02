Футболиста, обматерившего теннисистку Касаткину, оштрафовали на три месячных оклада

Хубулов получил свое наказание за неуважение. Фото: ФК "Алания"

Футбольный клуб "Алания" лишил игрока Владимира Хубулова трех месячных окладов после скандала с теннисисткой Дарьей Касаткиной. Также с ним провели воспитательную беседу и заставили извиниться перед спортсменкой.

Футболист признал, что поступил скверно, и пообещал больше так не делать. Он попросил прощения у Касаткиной и даже пожелал ей карьерных успехов. Девушка приняла раскаяние Хубулова.

Напомним, Владимир Хубулов написал в официальный инстаграм Касаткиной, что она плохо сыграла матч. При этом он использовал большое количество мата и сразу перешел на личности.

И Касаткиной, и ее подписчикам такой выпад игрока не понравился, поэтому на его аккаунт полетели жалобы и его забанили. Но Хубулов не остановился: восстановил данные, поблагодарил Дарью за рекламу и признался, что с матом переборщил.

В РФС назвали поведение футболиста "недостойным", но пояснили, что это касается исключительно личного воспитания человека, но не Хубулова-футболиста. Информация дошла и до футбольного клуба, которому принадлежит парень. Тут началось внутреннее расследование.

Хубулов попытался снять с себя вину и переложить ее на своего старшего брата. По его словам, родственник без спроса взял телефон футболиста и написал гадостей. А Владимиру это пришлось разгребать. Но в эту версию никто не поверил, поэтому Хубулов лишился зарплаты на ближайшие месяцы.

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