Летчика, совершившего жесткую посадку Ми-2 в поле КБР, задержали

Фото с места: МЧС по КБР

Задержан летчик Ми-2, который совершил жесткую посадку в поле подсолнухов в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

- Пилот воздушного судна с места происшествия скрылся, но его личность была идентифицирована по отпечаткам пальцев, оставленным на штурвале. Он уже опрошен следователем Минераловодского следственного отдела на транспорте, - сообщает пресс-служба ведомства.

За штурвалом был 65-летний мужчина, который осуществлял авиа-химические работы над полями хутора Винсовхоз. Пилот не рассчитал высоту, зацепил лопастями линию электропередач. Сейчас заканчивается проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

В вертолете никого, кроме пилота, не было. Сам мужчина в ходе экстренной посадки не пострадал. А кадры с места получились очень красочными - некоторые сравнили их с полотнами Ван Гога.