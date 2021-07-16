15 лет провел в психушке: что известно о жителе Черкесска, который лишил жизни школьницу из-за галлюцинаций

В 17-летнем возрасте подозреваемый совершил аналогичное преступление Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Трагедия произошла в Черкесске 14 июля 2021 года. Завернутую в штору школьницу нашли уже без признаков жизни в подъезде многоквартирного дома по адресу ее проживания. Убийцу нашли по горячим следам - им оказался 34-летний сосед.

Здесь было найдено тело девочки. Фото: пресс-служба ГУ МВД по КЧР

На допросе мужчина пояснил, что задушил 14-летнюю девочку во время полового акта, потому что у нее «на голове выросли рога и уши», а лицо стало безобразным. Все произошло в его квартире, куда сосед заманил ребенка под предлогом помочь ему разобраться с компьютером. Полицейским подозреваемый в убийстве сказал, что школьница сама разделась и вступила с ним в интимную связь добровольно. Как все было на самом деле, выясняют специалисты. Но одно ясно наверняка: следователи имеют дело с педофилом-убийцей, который проходил принудительное лечение в психбольнице и сейчас все еще находится под контролем врача. Или должен находиться.

Фото предполагаемого убийцы

Как стало известно сайту stav.kp.ru от сотрудников СУ СКР по Карачаево-Черкесии, с 2004 (с 17 лет) по 2019 год мужчина оставался на принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением, потому что совершил аналогичное преступление. Как уточняет источник в правоохранительных органах, такое наказание ему присудили за убийство и изнасилование 6-летней девочки.

После освобождения из стационара мужчина на основании постановления Карачаевского районного суда от 5 ноября 2019 года должен был находиться на амбулаторном лечении у врача-психиатра по месту жительства.

В настоящий момент следователи выясняют, кто не уследил за подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Убийство»). Статьи 131 УК РФ («Изнасилование») официально пока не значится в его деле.

- В настоящее время следователями проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление должностных лиц, в обязанности которых входили последующий контроль и надзор за обвиняемым, которые не исполнили данные обязанности, что повлекло смерть несовершеннолетней. Следствием будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сказано в сообщении на официальном сайте СУ СКР по КЧР.

Напомним, что о пропаже 14-летней девочки ее мать заявила в полицию 13 июля 2021 года в полночь. Подозреваемый в убийстве видел, как возле дома работают сотрудники уголовного розыска. Уже после совершения убийства он попытался переключить их внимание на мать школьницы, которая якобы ее била. Пока полицейские беседовали с женщиной, он попытался вывезти тело, завернув его в штору. Но не успел и просто бросил его в подъезде на 1 этаже. Вскоре мужчину задержали, и он во всем сознался.

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