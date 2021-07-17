Ставрополье установило абсолютный антирекорд заболевших COVID-19 за все время пандемии

Раньше количество заболевших за сутки не достигало 250 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор региона Владимир Владимиров поделился статистикой по коронавирусу за последние дни. По состоянию на 17 июля в Ставропольском крае выявили 253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это самая большая цифра инфицированных за сутки с начала 2021 года и всей пандемии.

Всего в регионе заболели 60 494 человека, умерло 1 787 человек, выздоровели 55 250 граждан.

Число зараженных растет с каждым днем. В июле 2021 года началась новая волна коронавирусной инфекции, суммарное число инфицированных за неполный месяц в несколько раз превысило показатели предыдущих месяцев.

Однако стоит отметить, что в январе-феврале этого года приток новых случаев COVID-19 тоже достигал показателей в более 240 человек за сутки.

Также Владимир Владимиров пояснил, что с начала пандемии сделали более двух миллионов тестов, вакцинировались 482 тысячи человек. Однако это не весь план массовой иммунизации, власти продолжают активно вакцинировать население Ставропольского края.

На сегодняшний день план вакцинации выполнен на 35%.

- Противостоять пандемии помогает вакцинация. Прививочные пункты работают, запасы вакцины регулярно пополняются, - напомнил в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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