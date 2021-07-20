Ущерб на 300 млн рублей: в Кабардино-Балкарии освободили блогершу, втянувшую подписчиков в финансовую пирамиду

Фото: l.bekaldieva__6.3

В Кабардино-Балкарии адвокат блогерши Анжелики Бекалдиевой, втянувшей подписчиков в крупнейшую финансовую пирамиду, добился ее освобождения из-под стражи. Но обвинения в мошенничестве и организации деятельности по привлечению денежных средств с нее не сняты. Бекалдиева решением Пятого кассационного суда общей юстиции в Пятигорске находится под домашним арестом.

- Адвокат выявил нарушения, допущенные судьями Нальчикского городского Суда и Верховного Суда КБР, в результате чего невиновный человек освобожден из-под стражи, - комментирует освобождение Бекалдиевой ее сестра Изабелла. - Будем добиваться полного оправдания Анжелики!

Фото: l.bekaldieva_6.3/

На страницу блогерши в Instagram, где она активно рекламировала «инвестиционный проект Smart buyers», называя себя «Лялей», были подписаны больше 317 тысяч пользователей. Всего за несколько месяцев продвижения «проекта» Бекалдиева приобрела автомобили стоимостью несколько миллионов рублей: «Porsche» для мужа, «Range Rover Sport» отцу и «Mercedes E-Class» себе.

Фото: l.bekaldieva_6.3/

Все свои покупки она выставляла на страницу в Instagram со словами благодарности «инвестпроекту». На самом же деле, по версии следователей, блогерша вовлекала вкладчиков в финансовую пирамиду. Бекалдиева обещала до 100% дохода ежемесячно от суммы вклада в покупку медицинского оборудования. При этом вести предпринимательскую деятельность не планировала, а прибыль выплачивала вкладчикам за счет средств, поступивших от новых клиентов.

В январе 2021 года созданная ею и другими блогерами республики финансовая пирамида лопнула. Как писал сайт stav.kp.ru, были задержаны шесть популярных в соцсети жительниц Кабардино-Балкарии в возрасте от 21 года до 34 лет. «Ляля» в их числе. Самая юная – блогер «Мадонна», она же Залина Пшихачева. На ее страничку были подписаны 182 тысячи пользователей. Залина рекламировала пирамиду фотографиями с веером из тысячных купюр и с другими атрибутами богатой жизни. Недавно ее тоже отпустили под домашний арест по состоянию здоровья.

Люди наивно верили в сказку и переводили от 50 тысяч до нескольких миллионов рублей. На фото: задержанная 21-летняя Залина

Еще одна задержанная блогерша - Бэлла Бифова с 75 тысячами подписчиков в Instagram. Она остается в СИЗО вместе с Марьяной Кушховой, Кариной Мамуховой и Равидой Нагоевой. Надо сказать, Бифова продвигала пирамиду, хвастаясь доверием вкладчиков. Она показывала в Instagram солидные банковские операции на своем счету, указывая в описании: «Вот что значит доверие: 8,5 млн вложений за полмесяца!».

По информации республиканского МВД, от их действий пострадали около тысячи человек. Это жители Ставропольского края, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии. Ущерб оценивается в 300 млн рублей. Но поскольку многие жертвы просто не стали обращаться в полицию, опасаясь критики со стороны семьи и знакомых, реальная сумма может быть намного больше.

Отметим, что в числе потерпевших жены офицеров старшего состава МВД. Есть случаи, когда ради «инвестиций» селяне продавали скотину и дома.

- Одна 22-летняя девушка собрала с односельчан 13 млн рублей. Приехала ко мне на старых «Жигулях» с мужем, на вид – простые крестьяне. Рассказала, что им обещали вернуть больше 30 млн, но не отдали даже вложенное. Теперь все село грозит устроить над ними самосуд. Другая 29-летняя жительница Кабардино-Балкарии взяла у родных 3 млн рублей, а потеряв все, покончила жизнь самоубийством. И таких печальных примеров достаточно, - рассказывал адвокат Анас Эльмурзаев, консультирующий жертв этой аферы.

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