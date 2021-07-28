Снесен мост и магазин: мощный сель и камнепад обрушились на село в Цумадинском районе Дагестана

Кадры с места ЧП. Фото: Минтранс РД

Сильные ливни, обрушившиеся на горный Дагестан, спровоцировали сход селя и мощный камнепад в Цумадинском районе. Серьезные разрушения отмечены в высокогорном селении района - Агвали. Селем накрыло и буквально смело с пути дорожный мост, а камнепадом разрушило местный магазин.

Разрушение моста произошло на девятом километре местной автодороги «Подъезд от автодороги Агвали - Шаури - Кидеро к селению Хварши».

- Произошло разрушение мостового сооружения длиной 24 погонных метра со смещением металлического пролетного строения с опорных частей до 2 метров и образованием крена.- сообщили в пресс-службе Минтранса по Дагсетану. - Имеются также разрушения перильных ограждений, локальные деформации элементов конструкций пролетного строения.

На данный момент проезд по мосту закрыт, всех автомобилистов отправляют в объезд через село Старое Сантлада.

Кадры с места ЧП. Фото: Минтранс РД

В ведомстве отметили, что на месте ЧП работает специальная комиссия, в состав которой входят дорожники, представители местной власти и подрядной организации, которые занимались строительством разрушенного стихией мостового сооружения. Им предстоит оценить размер ущерба, нанесенного стихией и принять меры по восстановлению моста.

Тем временем, спровоцированный ливнями камнепад стал причиной серьезного разрушения продуктового магазина в Агвали. Стены строения насквозь пробило несущимися с гор огромными валунами и разрушило часть витрин и прилавков.

На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранительных органов. Степень разрушение и сумма ущерба уточняется.

По предварительным данным, никто из жителей высокогорного селения не пострадал.

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