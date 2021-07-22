«Чего это меня понизили?»: депутат Хинштейн отреагировал на предложение Бастрыкина служить на Кавказе

Положительное решение о назначении на службу предполагает снятие полномочий Депутата Госдумы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александру Хинштейну предложили оставить Госдуму и поехать на службу в Махачкалу «курировать вопросы предварительного следствия на Северном Кавказе».

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Политик выставил в своем Telegram-канале фото документа, подписанного председателем СКР Александром Бастрыкиным. Видим, что если Хинштейн примет предложение, то ему придется распрощаться с полномочиями депутата Госдумы. Сам он прокомментировал предложение с иронией:

- Чего это меня понизили до начальника управления? Даже не главка! Ранее, помнится, мне официально предлагалась должность зампредседателя Следственного комитета, - написал политик.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн, входящий в рабочую группу при Комитете по безопасности и противодействию коррупции, опубликовал серию постов в своем Telegram-канале на тему задержания в Ставрополе «всей верхушки ГИБДД края». В частности, выставил фото из «золотого» дома начальника Госавтоинспекции Алексея Сафонова, которого вместе с другими сотрудниками, в том числе заместителем, подозревают в получении взятки на сумму 19 млн рублей.

Как стало известно сайту stav.kp.ru, с 2017 года «транспортная мафия» брала деньги с коммерсантов за организацию «зеленого коридора» для бензовозов, перевозчиков зерна и других инертных грузов. Членами преступной организации была установлена такса в размере 10 тысяч рублей в месяц за пропуск одного большегруза.

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