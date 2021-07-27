Участники митинга против самоизоляции во Владикавказе получили по 5 лет тюрьмы

После митинга в республике произошел резкий рост заболеваемости COVID-19 Фото: СОЦСЕТИ

В Ростове-на-Дону прошел суд над участниками несанкционированного митинга в Северной Осетии, состоявшегося в разгар пандемии, когда была введена обязательная самоизоляция. Несогласованная с властями акция против ограничений, введенных из-за коронавируса, прошла 20 апреля 2020 года. На площади Свободы во Владикавказе собрались порядка двух тысяч человек, недовольных закрытием предприятий и, как следствие, снижением доходов и потерей работы. Люди призывали к отставке главы республики, требовали открыть магазины и школы.

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Перед судом в Ростове-на-Дону, куда дело отправили на рассмотрение по ходатайству Генеральной прокуратуры, предстали пятеро самых активных участников акции, обвиняемых в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ). Об этом сообщает Ленинский районный суд.

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Всех признали виновными, несмотря на то, что трое убеждали судью в случайном стечении обстоятельств. Настаивали, что пришли из любопытства, но оказались втянутыми в толпу. Судья счел доводы необоснованными. Обвиняемые получили реальные тюремные сроки: Артур Бугулов - 5 лет и 3 месяца заключения, Аслан Гасиев - 5 лет, Магомед Кадыров - 5 лет и 7 месяцев, Давид Окруашвили - 5 лет и 3 месяца, Заза Царитов - 5 лет.

Отметим, что в Северной Осетии дело не стали рассматривать по той причине, что участники несанкционированного митинга могли оказать воздействие на местных судей и судей соседних регионов.

Кстати, 28 июля 2021 года в Ростове-на-Дону огласят приговор еще пятерым обвиняемым по делу о массовых беспорядках 20 апреля 2020 года во Владикавказе.

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Напомним, что в ростовском СИЗО как минимум до 13 октября 2021 года пробудет идейный вдохновитель митинга - оперный певец Вадим Чельдиев.

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