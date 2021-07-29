Был пьян, попутал шайтан: оскорбивший Кадырова чеченец публично покаялся

Паблики в социальных сетях встали на защиту главы Чеченской Республики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28 июля 2021 года в сети появилось очередное видео-обращение жителя Чечни с извинениями. Мужчина в комментариях одной из соцсетей грубо оскорбил Рамзана Кадырова, но позже объяснил свой поступок.

- Рамзан Ахматович, я искренне жалею о том, что было сказано мною в интернете. Я не знаю, что со мной произошло в тот день... я выпил, и в меня вселился какой-то шайтан, - рассказал молодой человек.

Также он отметил, что безусловно знает о том, что Кадыров очень добрый и очень много помогает "братьям-мусульманам". Видео появилось в новостном аккаунте в Инстаграме, автор которого выразил собственную позицию по вопросу оскорблений в сторону главы Чечни.

- Каждый из этих интернет-пользователей, позволяющих себе клевету и оскорбления в социальных сетях, должен быть наказан за свое мерзкое поведение и подвергнут общественному порицанию! А за любую клевету в адрес Главы ЧР Рамзана Кадырова чеченцы обязательно накажут любого! - сказано в посте.

Админ призвал к ответственности за свои слова и за моральную деградацию общества. По его мнению, если каждый будет отдавать отчет собственным поступкам, можно будет замедлить общий регресс.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Рамзана Кадырова критиковали не только жители республики, но и депутаты других регионов. Таким был красноярский политик Константин Сенченко. Он заявил, что Рамзан Кадыров "дискредитировал звание Героя России" и порекомендовал тому "не мешать нормальным, честным, работящим людям обустраивать свою любимую Россию".

Через некоторое время пришлось извиниться уже на следующий день. Глава Чечни принял эти слова.

- Я принимаю, - коротко написал Кадыров, опубликовав в этом же посте видео с извинениями депутата. К подписи глава ЧР добавил несколько скобок, символизирующими улыбку-смайлик.

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