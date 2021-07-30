Арестованного за взятку главу Цунтинского района Дагестана отпустили под залог в миллион рублей

Шамиля Магомедова суд выпустил под залог. Фото: страница героя публикациии в соцсети.

Арестованному ранее главе Цунтинского района Шамилю Магомедову суд смягчил меру пресечения. Его выпустили под залог в один миллион рублей.

- Верховный суд смягчил меру пресечения временно отстранённому от должности главе Цунтинского района Магомедову, который ранее Советским районным судом Махачкалы был арестован по делу о получении взятки. Суд отпустил его из-под стражи под залог в 1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе суда.

При этом на чиновника наложен ряд ограничений.

Ранее Магомедов был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере.

Следствие считает, что глава района потребовал взятку в размере 1 млн 250 тысяч рублей от человека, представляющего руководителей двух коммерческих организаций. Полученные им деньги - это 10% от стоимости выполненных строительно-ремонтных работ в трех средних общеобразовательных школах Цунтинского района в рамках контрактов.

За эти деньги также глава обещал общее покровительство при участии данных организаций в освоении бюджетных денег по муниципальным контрактам. В итоге сумма взятки была снижена до миллиона рублей.

Напомним, Шамиль Магомедов был избран главой района в октябре 2018 на очередной сессии Собрания депутатов. До этого он занимал должность руководителя отделения Пенсионного фонда республики по Цунтинскому району.

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