Суд арестовал главу Цунтинского района Дагестана на 2 месяца за крупную взятку

Шамиль Магомедов занимает должность главы района с осени 2018 года. Фото: страница героя публикациии в соцсети

Пресс-служба Советского районного суда Махачкалы сообщила, что главе Цунтинского района Шамилю Магомедову избрали меру пресечения. Он арестован на 2 месяца вплоть до 18 июня 2021 года.

Магомедов обвиняется в получении взятки крупного размера. Следователи застали его врасплох, когда он принимал деньги. Сумма взятки - 1 млн 250 тысяч рублей. Против чиновника возбудили уголовное дело, собрали все доказательства и направили его в суд.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" подробно писала, от кого Магомедов получал взятку.

Также отметим, что в Ставропольском крае сейчас проходит большая служебная проверка членов правительства и глав министерств на мошенничество и коррупцию. Задержание бывшего зампреда правительства Александра Золотарева стало отправной точкой к отставке всего правительства.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров прокомментировал такое решение и анонсировал масштабную борьбу с коррупционерами региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ-5 коррумпированных чиновников Ставрополья: сумма взяток превысила 350 млн

Рассказываем, как наказали жуликов и где они сегодня (подробнее).