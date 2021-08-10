Герою Олимпиады в Токио, дзюдоистке Мадине Таймазовой, подарили роскошный "Мерседес"

Мадина Таймазова получила автомобиль в торжественной обстановке Фото: REUTERS

Олимпиец из Северной Осетии Мадина Таймазова получила в подарок "Мерседес" за бронзу на летних Играх в Токио.

Об этом у себя на странице в Instagram рассказал ее родственник - депутат Госдумы и трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов. Поблагодарив за поддержку спортсменов североосетинского депутата и бизнесмена из Сочи.

- Мадина заслужила! - написал Таймазов. - Пользуйся на здоровье, но не забывай про дорожные правила.

Вручение ключей от дорогостоящего автомобиля прошло с роскошной презентацией. "Мерседес" обвязали золотой подарочной летной, на крышу поместили бант. Мадине подарили большой букет розовых роз, а потом посадили ее на водительское сиденье. Дзюдоистка широко улыбалась, поглаживая машину.

Мадина Таймазова мечтала стать олимпийской чемпионкой как ее знаменитые родственники Фото: REUTERS

Напомним, что на Олимпиаде в Токио-2020 дзюдоистка Мадина Таймазова выступила в категории до 70 кг. Она стала первой за 17 лет российской спортсменкой, пробившейся в полуфинал. С перевязанным глазом Мадина практически вслепую боролась с японкой Тидзуру Араи, которая была однозначной фавориткой встречи. Таймазова сумела продержаться целых 17 минут (!), терпя заламывание руки против правил и до последних сил не сдаваясь во время удушающего приема.

В утешительном турнире Мадина завоевала бронзовую медаль, несмотря на подбитый глаз и изнурительный поединок с японкой. На родине ее встречали как героя.

Мама дзюдоистки Зарифа Таймазова сразу после заключительного для Мадины турнира поделилась с сайтом stav.kp.ru, что вместе с отцом - заслуженным тренером по вольной борьбе, они горды дочерью. И для них эта бронза оказалась дороже золота.

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