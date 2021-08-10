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Спорт10 августа 2021 8:31

Герою Олимпиады в Токио, дзюдоистке Мадине Таймазовой, подарили роскошный "Мерседес"

Спортсменку, завоевавшую бронзу вслепую с травмированным глазом, поддержали депутат и бизнесмен
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Мадина Таймазова получила автомобиль в торжественной обстановке

Мадина Таймазова получила автомобиль в торжественной обстановке

Фото: REUTERS

Олимпиец из Северной Осетии Мадина Таймазова получила в подарок "Мерседес" за бронзу на летних Играх в Токио.

Об этом у себя на странице в Instagram рассказал ее родственник - депутат Госдумы и трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов. Поблагодарив за поддержку спортсменов североосетинского депутата и бизнесмена из Сочи.

- Мадина заслужила! - написал Таймазов. - Пользуйся на здоровье, но не забывай про дорожные правила.

Вручение ключей от дорогостоящего автомобиля прошло с роскошной презентацией. "Мерседес" обвязали золотой подарочной летной, на крышу поместили бант. Мадине подарили большой букет розовых роз, а потом посадили ее на водительское сиденье. Дзюдоистка широко улыбалась, поглаживая машину.

Мадина Таймазова изучает свой новый "Мерседес"
Мадина Таймазова мечтала стать олимпийской чемпионкой как ее знаменитые родственники

Мадина Таймазова мечтала стать олимпийской чемпионкой как ее знаменитые родственники

Фото: REUTERS

Напомним, что на Олимпиаде в Токио-2020 дзюдоистка Мадина Таймазова выступила в категории до 70 кг. Она стала первой за 17 лет российской спортсменкой, пробившейся в полуфинал. С перевязанным глазом Мадина практически вслепую боролась с японкой Тидзуру Араи, которая была однозначной фавориткой встречи. Таймазова сумела продержаться целых 17 минут (!), терпя заламывание руки против правил и до последних сил не сдаваясь во время удушающего приема.

В утешительном турнире Мадина завоевала бронзовую медаль, несмотря на подбитый глаз и изнурительный поединок с японкой. На родине ее встречали как героя.

А вот так дзюдоистку Мадину Таймазову встречают сейчас родные, друзья и земляки в аэропорту Владикавказа

Мама дзюдоистки Зарифа Таймазова сразу после заключительного для Мадины турнира поделилась с сайтом stav.kp.ru, что вместе с отцом - заслуженным тренером по вольной борьбе, они горды дочерью. И для них эта бронза оказалась дороже золота.

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