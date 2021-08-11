Суд Москвы арестовал чиновников Северной Осетии на два месяца за растрату 180 млн

Чиновников подозревают в растрате 180 млн рублей. Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

В пресс-службе Басманного суда Москвы сообщили, что бывшего председателя правительства Северной Осетии Сергея Такоева, экс-министра туризма республики Алана Диамбекова и генерального директора "ОЗАТЭ" Аиду Габараеву арестовали на два месяца.

- В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании более мягкой меры пресечения, в том числе домашнего ареста,запрета определённых действий или залога - отказано, - сказано в сообщении ведомства.

По делу также прошла генеральный директор "ОЗАТЭ" Аида Габараева

В это время следователи соберут доказательную базу против чиновников. Суд удовлетворил требование следствия арестовать подозреваемых перед началом судебного разбирательства. Такоева, Диамбекова и Габараеву подозревают в растрате государственных денег.

По данным полиции, они вступили в сговор и завысили контракт на 180 миллионов рублей. Обязанности были выполнены, но, конечно, не на все средства. Теперь преступники будут ждать судебного разбирательства и решения судьи. Их задержали 10 августа.

В преступном сговоре поучаствовал и экс-министр туризма Северной Осетии Алан Диамбеков

Интересно, что Сергей Такоев уже был под следствием по делу о растрате в 2004 году. Его подозревали в незаконном спонсировании футбольного клуба Северной Осетии "Алания" за счет ликвидации полка по охране административной границы с Ингушетией.

Такоев в итоге был оправдан после нескольких лет судебных разбирательств и даже получил 2,8 млн рублей в качестве солидной компенсации за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

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